Češi mají potenciál, ale špičkový florbal je nuda, říká Cepek. Vstoupil do Síně slávy

Bývalý útočník Radim Cepek si splnil ve florbale sny, po kterých jako dítě toužil v hokeji, a v sobotu jako první český zástupce vstoupil do Síně slávy IFF. Ta vznikla letos a šestačtyřicetiletý rekordman národního týmu se dočkal ocenění v prvním roce spolu s dalšími 17 osobnostmi.

"Můžu na kariéru vzpomínat jenom dobře. Začínal jsem s hokejem, můj velký sen jako hokejisty bylo hrát na mistrovství světa za reprezentaci. To se mi splnilo v jiném sportu. Takže když jsem se díval zpátky, nemůžu říct ani ň. Splnil jsem si dětské sny. Bylo to nádherné. Každý okamžik, kdy jsem mohl nastoupit s hokejkou a hrát zápasy. Nezapomenutelné okamžiky jsou mistrovství světa 2004 a takové věci," řekl Cepek, který startoval při začátcích florbalu na prvních dvou mistrovstvích Evropy a potom i na sedmi světových šampionátech.

O ocenění věděl dopředu, ale musel to před okolím tajit. "Z Českého florbalu mi volali asi před dvěma měsíci, že jsem byl vybraný. Přání bylo nikomu nic neříkat. Věděl to jenom malý okruh lidí, moje rodina, nikdo jiný. Dál jsem komunikoval, že jsem pozvaný od IFF. Nikdo nic nevěděl," podotkl Cepek.

Jako první český florbalista si zahrál ve Švédsku, v sezoně 1998/99 působil v druholigovém IBF Tranas, v ročníku 2000/01 si zahrál nejvyšší soutěž za Växjö. Ve Švýcarsku nastupoval bývalý hráč FBC Ostrava a Tatranu Střešovice za HC Rychenberg Winterthur, UHC Dietlikon, UHC Waldkirch-St. Gallen a Grasshopper Curych. Patřil mezi hráče, kteří byli u počátku florbalu v Česku.

"Já jsem průkopníkem celou dobu prakticky… Tím, že jsem začínal hrát, když ještě nebyly dětské ani juniorské soutěže, tak se to bralo trochu jinak. Florbal se extrémně posunul. Když já jsem tam odcházel, tak Švédsko bylo, možná je pořád, i když se to nebere tolik, jako NHL v hokeji… I za podmínek, kdy jsem neměl žádnou super smlouvu, byl to splněný sen," podotkl.

Od prosince 2012 do ledna 2017 vedl českou reprezentaci a získal s ní v roce 2014 v Göteborgu bronz. Po čtvrtém místě v Rize o dva roky později na vlastní žádost skončil. Trenérské práci se věnuje nadále ve Švýcarsku v týmu Zug United. "Vždycky jsem říkal, že mě trénování baví, do Švýcarska jsem přešel trénovat mládež neboli juniory. Tam to mají specifické, že mají juniorskou soutěž do 21 let, takže trénuju druhou nejvyšší soutěž v Zugu. Věnuju se celé mládeži, zajišťuju sportovní mládež v klubu," popsal.

Současný florbal se na jeho vkus ubírá směrem, který není moc divácky atraktivní. "Když se podíváme na semifinále, kde hraje top čtyřka, tak v době, kdy jsem začínal, byla špička širší a bylo to zajímavější. Teď jsou jen čtyři týmy, které drží otěže. Semifinále je za mě až moc velká nuda," prohlásil útočník, který je stále rekordmanem se 143 body, 71 brankami i 72 asistencemi ze 126 zápasů.

"Sport se posunul, je to hrozně fyzické, je tam daleko méně hezkých akcí a to mi samozřejmě jako tomu průkopníkovi chybí. Vím, že semifinále se nebude vyhrávat 10:8, ale je to velká vyčkávaná, kdo udělá chybu a potrestá se gólem. Za mě ty zápasy nejsou tak atraktivní jako kdysi. Všichni chtějí hrát na balonku na jistotu, nepouštět se do riskantních akcí a atraktivita pro diváka, což je to nejdůležitější, chybí," prohlásil.

V Helsinkách sledoval cestu národního týmu za bronzem pod taktovkou finského kouče Petriho Kettunena a mužstvu před šampionátem věřil. "Říkal jsem to už před mistrovstvím, že tým je dobře složený a určitě nebude hrát druhé housle a může dosáhnout něčeho velkého. Jsou to mladí kluci, kteří mají do budoucna velký potenciál," dodal Cepek.