První medaile po sedmi letech. Čeští florbalisté po skvělém obratu udolali Švýcary

Čeští florbalisté porazili na mistrovství světa v Helsinkách v utkání o 3. místo Švýcarsko 4:3 v prodloužení a získali první medaili od bronzu v roce 2014 ze šampionátu v Göteborgu.

Svěřenci trenéra Petriho Kettunena sice prohrávali už 1:3, ale obrat dovršil v čase 64:38 Filip Langer po přihrávce Marka Beneše.

Češi získali na třináctém mistrovství světa čtvrtý cenný kov po stříbru z roku 2004 z Curychu a Klotenu a bronzech před 11 lety v Helsinkách a v roce 2014 ve Švédsku.

"Je to hodně emotivní chvíle. Je to krásné. Okolnosti, za kterých jsme po včerejší porážce nastupovali do zápasu, byly velmi náročné. Hráči mají u mě obrovský respekt za to, jak hráli a jak se za stavu 1:3 dokázali vrátit do zápasu a rozhodnout v prodloužení. Klobouk dolů. Vynikající tým," řekl Kettunen, který už vedl český tým před třemi roky na domácím MS v Praze.

Do české sestavy se oproti pátečnímu semifinále s Finskem (2:3) zařadil do třetího útoku Matěj Havlas místo Mikuláše Krbce. První šanci měl až v polovině úvodní třetiny Paolo Riedi, který se dostal sám před Lukáše Bauera, ale s bekhendovým zakončením neuspěl.

V čase 12:05 otevřel skóre Kettunenův tým. Stefan Hutzli ztratil balonek, Marek Beneš jej předložil Josefu Rýparovi, který do odkryté branky ukončil devítizápasový gólový půst a dal jubilejní 20. trefu ve 46. utkání. Švýcaři odpověděli v 17. minutě, kdy rychlou kombinaci zakončil po přihrávce Nicoly Bischofbergera nepokrytý Christoph Camenisch.

V 19. minutě šel pykat Rýpar, ale Češi se ubránili a ještě mohli v oslabení získal zpět vedení. Marka Beneše po průniku v šanci fauloval Luca Graf, ale nařízené trestné střílení neproměnil Filip Langer.

Švýcaři si vytvářeli řadu nebezpečných situací a Bauer odolával až do 33. minuty, kdy si ještě poradil se zakončením Michaela Schiesse, ale pokus Manuela Maurera si srazil do vlastní branky Jiří Besta. Odpovědět mohli kapitán Tom Ondrušek či Martin Kisugite, ale neuspěli.

Na začátku třetí třetiny zahrozil dvakrát Jan Zaugg a v čase 41:15 už Švýcaři zvýšili. Jan Bürki z levé strany od mantinelu trefil přesně protější horní roh Bauerovy branky. Ve 47. minutě nejdříve švýcarský gólman kryl ránu Ondřeje Němečka, ale na Havlasovu střelu o chvíli později už nedosáhl.

"Bylo to pro nás velmi těžké, když nám Švýcaři utekli na rozdíl dvou gólů. Kdybychom dostali ještě jeden gól, tak už by to pro nás bylo moc těžké, ale takhle jsme se dokázali vrátit do hry a i díky mladým klukům, jako například Matěji Havlasovi. Trochu jsme promíchali lajny, kluci vyvinuli opravdu parádní úsilí a povedlo se nim dát krásný gól. Nejen my, ale celý český florbal může být na tyto kluky hrdý," prohlásil Kettunen.

Šance na pojistku švýcarského náskoku nevyužili Riedi a Maurer. Při power play 92 sekund před koncem vyrovnal po Ondruškově přihrávce před branku Marek Beneš svou sedmou trefou na turnaji.

V prodloužení Bauer chytil Zauggovu šanci, na druhé straně nejdříve zahrozil Adam Delong a nakonec rozhodl po akci Marka Beneše přesnou střelou k pravé tyči Langer.

Kouč Kettunen si přidal do sbírky šestý cenný kov z MS. V roce 1996 dosáhl na stříbro ještě jako hráč, potom bývalý útočník jako asistent trenéra Finska získal titul v roce 2010, jako hlavní kouč byl u druhých míst v letech 2012 a 2014 a před třemi roky dosáhl na další zlato.

"Byl to můj druhý šampionát u českého týmu a první medaile…Každá medaile z mistrovství světa je jedinečná. Ve své kariéře jsem hrál zápas o bronz jen dvakrát, pokaždé s českou reprezentací a nyní i se šťastným koncem. Pocity jsou o něco veselejší než v prohraném finále. Medaile je ale medaile a jsem za to opravdu šťastný," dodal Kettunen, který se neubránil slzám.

Ve finále mistrovství světa vyhráli švédští florbalisté v Helsinkách nad Finskem 6:4 a na třináctém šampionátu si připsali devátý triumf. Domácí sice dokázali smazat ztrátu 2:4, ale na třetí zlato v řadě nedosáhli. Vítězný gól dal 97 sekund před koncem obránce Tobias Gustafsson. Švédové se vrátili na trůn poprvé od roku 2014, kdy uspěli doma v Göteborgu.

Mistrovství světa florbalistů v Helsinkách:

Finále:

Finsko - Švédsko 4:6 (2:0, 0:3, 2:3)

Branky a nahrávky: 2. J. Kainulainen (Stenfors), 10. Salin (S. Johansson), 51. J. Kainulainen (Kivilehto), 53. J. Kainulainen (Leikkanen) - 25. Enström (Backby), 28. K. Nilsson, 35. Nordgren (Haglund), 51. Sjögren (Nilsberth), 59. T. Gustafsson (Ahrén), 60. Ahrén (Edling). Rozhodčí: Wehingerová, Zurbuchenová (obě Švýc.). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 12.508.

O 3. místo:

ČR - Švýcarsko 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Rýpar (Marek Beneš), 47. Havlas (Němeček), 59. Marek Beneš (Ondrušek), 65. Langer (Marek Beneš) - 17. Camenisch (Bischofberger), 33. vlastní Besta, 42. Bürki (Schiess). Rozhodčí: Söderman, Boström (oba Švéd.). Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 10.065.

ČR: Bauer - Němeček, Vítovec, Gruber, Besta, Punčochář, Kisugite - Rýpar, Langer, Marek Beneš - Ondrušek, Šindler, Delong - Hemerka, F. Forman, Havlas - D. Šimek. Trenér: Petri Kettunen.

Švýcarsko: P. Meier - Bischofberger, Camenisch, Bürki, Conrad, Graf, Heller - Zaugg, Mendelin, Ch. Meier - Maurer, Hutzli, Schiess - Laely, Riedi, Braillard. Trenér. David Jansson.