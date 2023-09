Sovětský svaz? Byl to krásný čas, Isinbajevová ať mlčí, zuří šéfka ruských lyžařů

Mezinárodní olympijský výbor sice doporučil sportovním svazům návrat Rusů do soutěží pod neutrální vlajkou, lyžařská federace ale na tuhle radu zatím nepřistoupila. To namíchlo mimo jiné šéfku ruských lyžařů Jelenu Vjalbeovou, která navíc vidí případné soutěžení bez státních symbolů jako formu vlastizrady. Na dálku se pustila i do bývalé atletky Jeleny Isinbajevové.

Zimní sezona se kvapem blíží a brzy vyběhnou do stop a na svahy i první závodní lyžaři. Ovšem zatím se zdá, že nadále bez ruských a běloruských sportovců. Šéfka ruského lyžování a trojnásobná olympijská vítězka Jelena Vjalbeová se v rozhovoru pro Ria Novosti pěkně rozčílila. "Nechápu, proč nám dávají taková ultimáta. Vždyť se podívejte, kolik na světě probíhá válečných konfliktů a nikdo nikomu nic nenakazuje jako nám," rozohnila se. Vjalbeová už v předchozích vyjádřeních podporovala prezidenta Vladimira Putina a jeho "speciální vojenskou operaci" na Ukrajině. "Každý sportovec by měl odmalička pěstovat lásku k vlasti, tu si nevybíráte, nikde jinde domov nenajdete," prohlásila. Pětapadesátiletá lyžařka, která ve štafetách třikrát vyhrála olympijské hry, prý ze stejného důvodu uctívala i Sovětský svaz. "Milovala jsem ho, nechápala jsem, co na Sovětském svazu mělo být špatného. Všichni jsme si byli rovni. Byl to krásný čas. Pak přišla ošklivá 90. léta," nechala se slyšet. I proto ji popíchla zpráva o tom, že se bývalá skokanka o tyči Jelena Isinbajevová veřejně vzdala ruských vojenských hodností, odstěhovala se na Tenerife a ponechala si funkci v MOV. "Nikdy ji nepochopím. Říká, že její hodnost majora v armádě byla jen formální. Můžete snad být jen formálním olympijským vítězem? Ať ta holka radši zmlkne a žije si v tom svém Španělsku," rozčílila se Vjalbeová. Sama ale nemá strach, že by někdo z její federace emigroval a měnil občanství jen proto, aby mohl startovat na mezinárodních akcích. "Z naší reprezentace o nikom takovém nevím. Všichni vědí, že já bych nic takového nepřipustila, nikomu bych to nedovolila," dodala. Související Majorka ruské armády Isinbajevová pláchla do Evropy. Vyděšená vlastenka, zní z Moskvy

