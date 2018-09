Šonka zkompletoval zlatý hattrick a vede světový šampionát

16. 9. 2018

Akrobatický pilot Martin Šonka vyhrál ve Wiener Neustadtu třetí závod Red Bull Air Race v řadě a je novým lídrem leteckého seriálu.

Wiener Neustadt - Před závěrečnými dvěma závody v USA má Šonka náskok šesti bodů a může se stát poprvé mistrem světa. Petr Kopfstein dnes skončil pátý a dosáhl nejlepšího výsledku v sezoně.

Loni Šonka bojoval do poslední chvíle o titul, ale v Indianapolis vedení v seriálu neudržel a prohrál o čtyři body s Japoncem Jošihidem Murojou. Letošní sezonu začal čtyřicetiletý český letec mizerně, neboť byl dvakrát diskvalifikován za technický problém. Pak si však v Čibě připsal třetí místo a následně v Budapešti, Kazani i nyní v Rakousku zvítězil. Zlatý hattrick zkompletoval jako první pilot v historii šampionátu.

"Je to neskutečný výsledek a mám ohromnou radost. Přijelo sem spoustu českých fanoušků, naše vlajky vlály všude, těžko se to teď popisuje, co to pro nás znamená. Bylo to skoro jako domácí závod," uvedl Šonka v tiskové zprávě.

V dnešním Final Four Šonka zvítězil o 36 setin sekundy před Murojou, třetí místo obsadil Australan Matt Hall. Šonkův konkurent Michael Goulian z USA nepostoupil z kvalifikace a přenechal vedení českému pilotovi.

V čele Air Race má Šonka šest bodů k dobru na Halla, třetí Goulian ztrácí další tři body. Příští závod bude 7. října v Indianapolis a seriál vyvrcholí 18. listopadu v Texasu. "Ve hře je ještě třicet bodů, což je stále hodně. Po loňské sezoně vím, že v Air Race se může stát cokoliv a nikdy nemáte nic jistého až do posledního letu," podotkl Šonka.