Snowboardcrossařka Adamczyková se po zranění vrátila do SP. V kvalifikaci dojela pátá

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se po vážném zranění vrátila do Světového poháru pátým místem v kvalifikaci v Les Deux Alpes. Ve francouzském středisku hladce postoupila hned z prvního kola do sobotních vyřazovacích jízd, kam se díky úvodní jízdě dostali také její reprezentační kolegové Radek Houser a Kryštof Choura.

Trojnásobná vítězka celkového hodnocení SP Adamczyková, která se mezi elitu vrací bezmála rok po zlomenině obou nohou u kotníků, vyrazila na trať jako třináctá. V době, kdy už byla většina favoritek v cíli, se olympijská vítězka ze Soči zařadila na čtvrté místo se ztrátou 0,99 sekundy na vedoucí Britku Charlotte Bankesovou, mistryni světa z roku 2021. O jednu příčku pak českou reprezentantku odsunula poslední závodnice na startu Léa Castaová z Francie, která se překvapivě zařadila na druhé místo.

Adamczyková hodnotila kvalifikaci pozitivně. "Skončila jsem pátá, což je super. Furt tam mám takové nedolaďovačky. Ztratila jsem asi vteřinu na první, ale dá se s tím něco dělat a vlastně můžu být spíš vůbec ráda, že tady můžu jezdit a jezdí se mi tady dobře," uvedla v nahrávce pro média.

I když se vrací po dlouhé pauze, pomýšlela ještě výš. "V tréninku jsem byla druhá, jestli to dobře měřili, takže jsem doufala, že bych mohla vyhrát. Ale musím být ráda za to, že jsem pátá. Je tam plno věcí, které je potřeba doladit, a zítra by to mohlo být dobré," dodala jezdkyně, která v kvalifikacích exceluje.

Castaová připravila o přímý postup americkou hvězdu Lindsey Jacobellisovou, jež se propadla na jedenáctou pozici a musela do druhého kola. Z něj ale postoupila druhým nejlepším časem dne. Mezi šestnáctkou žen ve vyřazovacích jízdách bude naopak chybět druhá Češka Vendula Hopjáková, která byla v první jízdě jednadvacátá a pak svůj čas nezlepšila.

Z trojice českých mužů, v níž nebyl Jan Kubičík, si nejlépe vedl Houser. V první kvalifikační jízdě ztratil 1,15 sekundy na nejrychlejšího Martina Nörla z Německa a zařadil se na 13. příčku. Pohodlně se tak dostal mezi dvacítku přímo postupujících, kterou uzavíral český debutant ve Světovém poháru Choura. Dvaadvacetiletý snowboardcrossař byl o 63 setin pomalejší než Houser a uhájil postup o setinu před Němcem Leonem Beckhausem.

Až osmačtyřicátý skončil v první jízdě Matouš Koudelka, který pak druhé kolo nedokončil, takže byl vyřazen.