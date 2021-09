Skvělí Češi. Přindiš vyhrál finále SP v Pau a ovládl seriál, Kudějová dojela druhá

Kajakář Vít Přindiš ovládl podruhé v kariéře po sezoně 2017 hodnocení Světového poháru ve vodním slalomu. Úřadující mistr Evropy podpořil své celkové prvenství vítězstvím v dnešním finálovém závodě v Pau.

Mezi kajakářkami dojela druhá Kateřina Minařík Kudějová, jež nestačila pouze na hvězdnou Australanku Jessicu Foxovou, která stejně jako Přindiš vyhrála závod i celý seriál.

Dvaatřicetiletý Přindiš se dostal do čela průběžného pořadí minulý víkend triumfem v Seu d'Urgell a ve dvojnásobně bodovaném finále svůj náskok ještě zvýšil.

Díky čisté jízdě ve Francii zvítězil o 55 setin vteřiny před Slovincem Peterem Kauzerem, který za ním po čtyřech pohárových závodech skončil druhý s odstupem 24 bodů.

"Jsou to nádherné pocity, vítězství jsem nečekal. Doufal jsem v dobrou jízdu, věděl jsem, že to je hodně našlapané," řekl Přindiš s úsměvem v nahrávce pro média Přindiš.

"Ve finále bylo pět nebo šest kluků, kteří mě mohli v pohodě přeskočit v celkovém pořadí. Body jsem ale nepočítal. Říkal jsem si: Sjeď nejlepší jízdu, jakou dokážeš, a uvidíš, na co to bude stačit. Jedinou jistotu jsem měl, že když vyhraju, tak to vyhraju celkově, to se naštěstí povedlo, takže nemusím nic počítat," doplnil.

Tlak před finále SP na něj ovšem dolehl. "Byl jsem v noci nervózní, nad ránem jsem se probudil a říkal jsem si: Sakra, dneska je ten poslední závod. Ale pak jsem se na vodě cítil dobře a nechal jsem jízdy jet," pochvaloval si Přindiš

Těžit mohl i z dobré znalosti trati. "Strávil jsem tady na jaře pět týdnů na soustředění a vypadá to, že se to vyplatilo. Cítil jsem se tady skoro jako doma, voda mi seděla," liboval si.

Další dva Češi do elitní desítky nepostoupili. Bývalý mistr světa Ondřej Tunka vypadl v dnešním semifinále, světový a evropský šampion do 23 let Jakub Krejčí ztroskotal v páteční kvalifikaci.

Druhým triumfem v SP se Přindiš vyrovnal svému domácímu rivalovi Jiřímu Prskavcovi, jenž seriál ovládl v letech 2018, 2019. Olympijský vítěz v Tokia vyhrál úvodní letošní závod v Praze a pak už v seriálu nestartoval: soustředí se na druhý vrchol sezony, jímž bude za dva týdny mistrovství světa v Bratislavě.

Jednatřicetiletá Minařík Kudějová se v Pau dostala poprvé v sezoně do finálové desítky a díky čisté jízdě dlouho útočila na vítězství. Z první příčky ji sesadila až poslední žena ve startovním poli Foxová, která ji navzdory dvousekundové penalizaci porazila o 72 setin vteřiny a vyhrála třetí z letošních čtyř závodů SP. Další české kajakářky Lucie Nesnídalová a Antonie Galušková vypadly v semifinále.

"Jsem strašně ráda, docela mi to jelo. Napravila jsem chyby, co jsem udělala v první jízdě, ale zase tam byly jiné menší chyby, takže jsem úplně nečekala, že to bude na medaili. Ale vyšlo to, takže jsem hodně ráda," lebedila si bývalá mistryně světa a Evropy Minařík Kudějová po největším úspěchu v rozpačité sezoně, v níž jí nevyšel především olympijský závod.

V neděli se bude bojovat o závěrečné pohárové body v kategorii kanoistů a kanoistek a také v nové olympijské disciplíně extrémním slalomu.

Finále SP ve vodním slalomu v Pau (Francie):

Muži:

K1: 1. Přindiš (ČR) 95,08 (0 trest. sekund), 2. Kauzer (Slovin.) -0,55 (0), 3. Clarke (Brit.) -1,25 (0), …v semifinále 13. Tunka (ČR).

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Přindiš 263, 2. Kauzer 239, 3. De Gennaro (It.) 220, …19. Tunka 105, 34. Prskavec 60, 38. Hradilek 54, 64. Krejčí (všichni ČR) 9.

Ženy:

K1: 1. Foxová (Austr.) 106,74 (2), 2. Minařík Kudějová (ČR) -0,72 (0), 3. Krageljová (Slovin.) -1,54 (0), …v semifinále 15. Nesnídalová, 30. A. Galušková (obě ČR).

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Foxová 290, 2. Jonesová (N. Zél.) 206, 3. Terčeljová (Slovin.) 201, …12. Minařík Kudějová 159, 21. Nesnídalová 82, 29. A. Galušková 63, 37. K. Galušková 28.