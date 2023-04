Zimní královny už užívají dovolenou. Shiffrinová řádí u bazénu v Mexiku

Z jižního Libanonu bylo ve čtvrtek na severní Izrael odpáleno 34 raket, 25 z nich sestřelila izraelská protivzdušná obrana a nejméně pět jich dopadlo na izraelské území, uvedla izraelská armáda. Podle jejího mluvčího Daniela Hagariho za útokem stojí islamistické hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy.

Zpravodajský web The Times of Israel (TOI) píše, že by se mohlo jednat o největší útok na Izrael z Libanonu od ozbrojeného konfliktu z roku 2006. Americké ministerstvo zahraničí útok odsoudilo a uvedlo, že Izrael má právo se bránit. Podobně reagovala Francie, která stejně jako OSN vyzvala všechny strany ke zdrženlivosti.

Izraelský prezident Jicchak Herzog uvedl, že Izrael podnikne kroky k zajištění bezpečnosti svých občanů, a vyzval mezinárodní společenství, aby útok odsoudilo. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ministr obrany Joav Galant, ministr zahraničí Eli Kohen a vysoce postavení představitelé izraelské armády a obrany podle TOI nyní jednají před plánovaným zasedáním bezpečnostního kabinetu, kde se bude diskutovat o možných reakcích na útok z Libanonu. Galant podle listu Haarec vyzval členy bezpečnostního kabinetu, aby vypracovali "veškeré možnosti reakce".

Mluvčí izraelské armády uvedl, že za palbou z Libanonu stojí Hamás a že Izrael zjišťuje, zda se na útoku podílel Írán. Zároveň poznamenal, že k útoku došlo na pozadí střetů mezi policií a Palestinci u jeruzalémské mešity Al-Aksá.