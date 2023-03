"Říkají, že jsem monstrum, ať se vrátím do kuchyně." Britka je přesto hvězdou sítí

Skupina předních amerických bank se dohodla, že podpoří regionální finanční ústav First Republic Bank prostřednictvím vkladů v hodnotě 30 miliard dolarů (téměř 680 miliard Kč). Banky to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Potvrdily tak předchozí informace zpravodajských agentur.

Kalifornská společnost First Republic se dostala pod tlak v důsledku nedávného kolapsu amerických finančních ústavů Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank. Podle tiskové zprávy vloží peníze do firmy First Republic celkem 11 velkých amerických bank, například Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase a Wells Fargo.

"Tento krok největších amerických bank odráží jejich důvěru ve First Republic a v banky všech velikostí," uvedly banky v tiskové zprávě. "Regionální, střední a malé banky mají zásadní význam pro zdraví a fungování našeho finančního systému," dodaly.

Kolaps bank SVB a Signature v posledních dnech vyvolal obavy ohledně zdraví bankovního sektoru ve Spojených státech. Americká ministryně financí Janet Yellenová dnes nicméně uvedla, že americký bankovní systém zůstává v dobrém stavu a že Američané se nemusejí obávat o své bankovní vklady.