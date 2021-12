Rekordman Paris. Italský lyžař pošesté v kariéře vyhrál sjezd v Bormiu

Italský lyžař Dominik Paris pošesté v kariéře vyhrál sjezd v Bormiu a postaral se o nový rekord Světového poháru. Švýcar Marco Odermatt si druhým místem upevnil vedení v průběžném pořadí seriálu.

Paris na sjezdovce Stelvio navázal na vítězství z roku 2012 a čtyři triumfy z let 2017 až 2019 a jako první vyhrál šest závodů v nejrychlejší disciplíně v jednom dějišti. Dosud se o prvenství dělil s někdejším švýcarským reprezentantem Didierem Cuchem, jenž pětkrát ovládl sjezd v Kitzbühelu.

Dvaatřicetiletý italský závodník, který v roce 2018 vyhrál v Bormiu také superobří slalom, zvítězil s náskokem 24 setin před Odermattem a posunul se do čela průběžného hodnocení sjezdu. Třetí příčku obsadil další Švýcar Niels Hintermann.

Paris si připsal 16. triumf v nejrychlejší disciplíně a osamostatnil se na čtvrtém místě historického pořadí. Před ním už je pouze trojice bývalých závodníků Stephan Eberharter (18), Peter Müller (19) a Franz Klammer (25).

Odermatt díky druhému místu zaznamenal nejlepší umístění ve sjezdu v kariéře, jeho maximem dosud bylo listopadové čtvrté místo z Lake Louise. Na prvním místě celkového pořadí Světového poháru má náskok 286 bodů před Rakušanem Matthiasem Mayerem.

SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu (Itálie):

Muži - sjezd:

1. Paris (It.) 1:54,63, 2. Odermatt -0,24, 3. Hintermann (oba Švýc.) -0,80, 4. Hemetsberger (Rak.) -0,99, 5. Schwaiger (Něm.) -1,10, 6. Kilde (Nor.) -1,12, 7. Kriechmayr (Rak.) -1,15, 8. Ganong (USA) -1,19, 9. Danklmaier (Rak.) -1,26, 10. Marsaglia (It.) -1,33.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 10 závodů): 1. Paris 227 b., 2. Mayer (Rak.) 217, 3. Hintermann 178, 4. Kilde 169, 5. Feuz (Švýc.) 165, 6. Kriechmayr 163.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 36 závodů): 1. Odermatt 713, 2. Mayer 427, 3. Kilde 369, 4. Pinturault (Fr.) 314, 5. Kriechmayr 313, 6. Kristoffersen (Nor.) 287.