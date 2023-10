"Přestaň si řezat větev." Shiffrinová pod palbou legend. Nechce se jí lyžovat v říjnu

Nechtějí lyžovat v době, kdy si ještě příroda užívá poslední paprsky babího léta. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová či její švýcarská kolegyně Lara Gutová Behramiová jsou pod palbou kritiky některých lyžařských legend kvůli tomu, že veřejně odsuzují načasování úvodního dílu Světového poháru v Söldenu.

Na rakouském ledovci v Söldenu se příští víkend rozjede kolotoč Světového poháru obřím slalomem. Některé velké hvězdy zasněžených kopců ale odkládají start až na listopad, to se týká například i české lyžařky Ester Ledecké.

Vyloženě do kritiky brzkého úvodu sezony se pustila americká hvězda a vítězka loňského seriálu Shiffrinová.

"Jasně, můžu se psychicky i fyzicky připravit na to, abych závodila i při vysokých teplotách nad nulou. Ale je to správně? Neměli bychom se spíš přizpůsobovat přírodě, než abychom přizpůsobovali přírodu našim zájmům?" naťukla podle Eurosportu otázku ekologie Shiffriová.

V Söldenu se momentálně pohybují teploty kolem 13 stupňů, pořadatelé se dušují, že i přesto, že nesněží, bude kopec připravený na špičkové úrovni.

"Můžu Mikaelu ubezpečit, že v Söldenu se vyrábí sníh naprosto ekologickým způsobem. Není důvod, proč by diváci neměli chtít sledovat lyžování, když jsou zrovna vyšší teploty," myslí si někdejší slavný lucemburský lyžař Marc Girardelli.

Podle něj se také nikdo divácky nepozastavuje nad tím, proč se tenis hraje v Austrálii v době, kdy na severní polokouli zuří zima. Naráží tím na slova švýcarské lyžařské hvězdy Gutové Behramiové.

"Podle mě ani nikdo nemá chuť sledovat lyžování, když venku ještě chodí v tričku," rýpla si totiž v deníku Blick.

Podle Girardelliho by měly Shiffrinová a Behramiová fungovat jako ambasadorky svého sportu. "Měly by se snažit, aby díky nim lidi zase dostaly na lyžování chuť. Těmito výroky si pod sebou podřezávají větev," pustil se do nich dál pětinásobný vítěz celkového pořadí větového poháru.

Jeho názor zastává i bývalý německý lyžař a mistr světa ve slalomu Frank Wörndl.

"Zrovna jsem byl v supermarketu a tam už všude mají vánoční výzdobu i zboží. Ze stejného důvodu potřebuje lyžařský průmysl, aby Světový pohár začal už na konci října," myslí si světový šampion z roku 1987.