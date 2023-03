"Ó můj bože." Shiffrinová vyrovnala rekordních 86 Stenmarkových výher v SP

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála obří slalom v Aare a 86. vítězstvím ve Světovém poháru vyrovnala rekord Švéda Ingemara Stenmarka.

Po nejrychlejší jízdě v prvním kole jí stačil šestý čas v tom druhém, aby udržela náskok 64 setin před Italkou Federicou Brignoneovou.

O 87. výhru, kterou by se osamostatnila v čele absolutních historických tabulek, může usilovat v sobotním slalomu. Ten rovněž patří mezi její silné disciplíny.

Základ k rekordnímu vítězství položila americká hvězda v prvním kole. V něm největším konkurentkám nadělila více než vteřinu.

"Byla to jedna z jízd v mém životě, kdy jsem si už při ní myslela: Tohle je fakt dobré," svěřila se Shiffrinová švédské televizní stanici TV6.

Nejvíce se jí přiblížily se startovními čísly patnáct a šestnáct Kanaďanka Valeire Grenierová, která ztrácela 58 setin, a Rakušanka Franziska Gritschová s mankem 93 setin. Druhé kolo ale ani jedna z nich nezvládla, Gritschová vypadla a Grenierová se po řadě chyb propadla na šesté místo.

Shiffrinová tak měla před druhou jízdou cestu k rekordu poměrně otevřenou a na rozdíl od druhého slalomu ve Špindlerově Mlýně si tentokrát nenechala výhru vzít.

Po průjezdu cílem se chytila za hlavu, zakryla si obličej a zakroutila hlavou. "Je to prostě mimořádný den. Ó můj bože," nechala se unést v rozhovoru v cílovém prostoru.

Švédská televize ji pak požádala, aby něco vzkázala Stenmarkovi, který před závodem slíbil, že bude závod sledovat doma u obrazovky. Američanka vyjádřila velký respekt vůči šestašedesátiletému Švédovi, jehož rekord z roku 1989 se dlouho zdál být nepřekonatelný.

"Bez ohledu na to, co jsem dokázala, se ani nesrovnávám s tím, co jste dokázal vy. Možná získám 87. vítězství, možná ne. Ale pro mě je ten největší sen, že se o mně mluví ve stejné větě jako o vás," zůstala Shiffrinová pokorná.

Vedle vyrovnání Stenmarkova rekordu starého 34 let se jí podařil i další zápis do historie. Vyhrála dvacátý obří slalom, čímž vyrovnala ženský rekord Švýcarky Vreni Schneiderové, která byla v této disciplíně úspěšná v letech 1984 až 1992.

Na švédské Aare měla Shiffrinová, která v pondělí oslaví osmadvacáté narozeniny, už před dnešním závodem řadu vzpomínek. Před jedenácti lety tam vyhrála první závod Světového poháru a o sedm roků později získala dvě medaile na mistrovství světa. V březnu 2020 se právě zde chystala vrátit na svahy po tragickém úmrtí otce, ale tehdy byly závody zrušeny kvůli koronaviru.

Dnes se dočkala rekordního vítězství, na které čekala od 28. ledna, kdy vyhrála první slalom ve Špindlerově Mlýně. Pak měla čtyři závody SP bez výhry, většinou v rychlostních disciplínách.

"Měla jsem to v hlavě. Bylo docela těžké se soustředit těch posledních pár týdnů. Když jsem byla malá, tak jsem si ani nepomyslela, že bych někdy mohla být v této situaci. Celý den jsem se snažila se na to nesoustředit," svěřila se Shiffrinová, která v cíli objala svou matku a trenérku Eileen.

Američanka vyhrála pátý obří slalom za sebou. Ke čtyřem výhrám ve Světovém poháru přidala před měsícem ještě triumf na mistrovství světa.

Dnešní vítězství jí vedle zápisu do historických statistik zajistilo také malý křišťálový glóbus za disciplínu. Před finálovým závodem v Andoře má nedostižný náskok 214 bodů před Slovenkou Petrou Vlhovou.

Po jistém triumfu v celkovém pořadí SP a ve slalomu má už třetí trofej v této sezoně.

V dnešním závodě skončila za Shiffrinovou a Brignoneovou na třetím místě domácí Sara Hectorová, loňská olympijská vítězka z Pekingu.

Česká lyžařka Adriana Jelínková skončila v prvním kole na 43. místě a do druhého nepostoupila.