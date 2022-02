"Fajn, že jsem se nerozsekala." Ledecké je líto lidí, kteří kvůli ní vstávali

Nezdar v olympijském sjezdu brala Ester Ledecké s chladnou hlavou, bez velkých emocí. Spíš než sebe jí bylo líto lidí, kteří v České republice na její závod vstávali ve čtyři hodiny ráno.

Peking (od našeho zpravodaje) - Na startu sjezdovky The Rock v Jen-čchingu mrzlo, až praštělo. Dvacet stupňů pod nulou hnalo Ester Ledeckou střemhlav dolů, na mezičasech byla se startovním číslem 5 nejrychlejší.

Všechno, nebo nic.

Česká sjezdařka tlačila do lyží, co to šlo. Volila tu nejrychlejší, ale také nejriskantnější stopu.

"Neviděla jsem mezičasy, takže nevím, ale myslím si, že ta jízda byla docela dobrá. Lyže mi jely," vypověděla Ledecká v cíli.

Zvládla kritický moment. Zatáčku, kterou v pondělí na tréninku minula. "To pro mě bylo zásadní, protože jsem moc nevěděla, jak na ni. Dobrá jízda," pochvalovala si.

V 59. vteřině ale přišla osudná chyba. Trojnásobná olympijská vítězka se tlačila do pravotočivé branky v rychlosti 122 kilometrů za hodinu pořádně natěsno.

Typicky bez bázně, pud sebezáchovy zatlačený někam hodně hluboko.

"Měla jsem dobrou rychlost, hopslo mi to do komprese, trochu mě to zmáčklo. Bohužel už jsem to nezvládla zkorigovat. Nebyla jsem v pozici, v jaké jsem měla být," vyčítala si moment, který znamenal konec nadějí.

Mohl znamenat i něco mnohem horšího, Ledecká však situaci obdivuhodně vyrovnala. Vyjela hodně mimo stopu, ale na lyžích se udržela.

"Jsem ráda, že jsem se nerozsekala. To je fajn, to je hodně pozitivní," usmívala se. O dalším nebezpečném místě olympijského sjezdu věděla.

"Včera se tam jedna Švýcarka rozšlehla, jednoduché místo to není. A dnes jsme tam měli zase o něco větší rychlost," vysvětlovala. Trať ale nevinila, jen sama sebe.

"Ten sjezd je fajn, chyba byla na mé straně. Nebyla jsem tam ve správné pozici," opakovala.

Z nezdaru byla zklamaná, nikoli však zničená. "Chyba se stane. Ve sportu se musí počítat s tím, že se jednou vyhraje, jednou prohraje. Dělala jsem, co jsem mohla."

Líto jí bylo lidí doma v České republice. Zejména těch, kteří si kvůli její jízdě přivstali na čtvrtou hodinu ranní.

"Mrzí mě, že jsem jim nepředvedla něco hezčího. Je mi to líto, protože sama strašně nerada vstávám. Nevím, jestli bych dokázala udělat to samé. Dost by to bolelo," vcítila se lyžařka do ranních ptáčat z řad fanoušků.

Po chybě mohla závod klidně zabalit, to ale nemá v povaze.

"Bylo mi jasné, že o ty nejvyšší příčky bojovat nebudu. Chtěla jsem bojovat, to mám vždycky v sobě nastavené, ať se stane cokoli. Pokud to jen trochu jde, tak se zvednout a dojet," tvrdila Ledecká.

"Zase jsem přepla a jela. Dojet ztrátu je nemožné, ale vzdát to nechci. I kdybych měla dojet poslední," dodala. To nakonec nebyla, brala 27. místo.