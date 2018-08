Setiny hrály poprvé pro Dvořáka s Jandou, Špicarův pokus o obhajobu bronzu brzdila křeč

před 1 hodinou

Filip Dvořák a Tomáš Janda vydřeli na kilometru postup do finále deblkanoistů. | Foto: Milan Kammermayer

Deblkanoisté Filip Dvořák a Tomáš Janda si zajedou první velké finále v tomto složení. Na olympijské kilometrové trati proklouzli mezi nejlepší devítku MS o pouhých 13 setin. Obhájcům bronzu z Račic, kajakářům Jakubu Špicarovi a Danielu Havlovi se tak dobře nevedlo a v Portugalsku skončili už v semifinále.

Montemor-o-Velho (od našeho zpravodaje) - Francouzi Simert a Bart si postup do finále na kilometru deblkanoí zkušeně pohlídali, ale o další dvě finálová místa se v druhém semifinále strhla pořádná bitva. Účastni byli také Filip Dvořák a Tomáš Janda, kterým v Portugalsku štěstí přálo.

Češi dojeli ve své jízdě na třetím místě, jen o 13 setin před Brazilci Silvou a Santosem, jimž zůstala finálová brána zavřená. "V poslední době nám to vždycky těsně nevyšlo, teď už ano. Jsme ohromně spokojení, byl to těžký závod, ubojovali jsme to," usmíval se v cíli zadák Tomáš Janda.

Ve spojení se zkušenějším Filipem Dvořákem pojede vůbec první finále na velké akci. "Byl to v součtu čtvrtý závod, ve kterém se jelo o postup tak těsně, a poprvé jsme to zvládli úspěšně," radoval se Dvořák.

Na loňském světovém šampionátu v Račicích uniklo Dvořákovi s Jandou finále o 20 setin a mezi nejlepších devět se nedostali ani na posledních dvou mistrovstvích Evropy. Teď se zdálo, že by mohli postoupit dokonce z lepší pozice, když se zhruba v polovině trati vytáhli do popředí.

"Říkal jsem si, že bychom mohli být druzí a mít ve finále lepší dráhu, ale pak se to začalo ze všech stran hnát a já měl zase záblesky, aby to opět nebylo čtvrté místo," přiznal Dvořák, který pojede finále na vrcholné akci poprvé od konce spolupráce s Jaroslavem Radoněm.

Radoň a Dvořák jeli olympijská finále v Londýně i v Riu de Janeiru a na MS 2013 v Duisburgu získali bronz na kilometru i pětistovce. "Jsem rád, že se do špičky zase vracím, ale nedá se to porovnávat. Jsem v lodi na jiné pozici, charakter záběru je jiný," řekl třicetiletý Dvořák.

Dřívější parťák Radoň v současnosti působí u portugalské reprezentace, která však zástupce ve finále mít nebude. "Snad si to Jarda užije a bude nám fandit zplna hrdla," pousmál se Dvořák. Ve finále pojede s Jandou až v deváté dráze, jež je kvůli větru tou nejméně výhodnou.

Při dopoledním semifinále ještě příliš nefoukalo, ale na finále se mají podmínky zhoršit. "Včera odpoledne to bylo hodně znát. Dráhy jedna, dva, tři mají velkou výhodu," vysvětlil Dvořák. Ani nová bariéra, kterou pořadatelé na břehu vystavěli, nechrání před větrem všechny dráhy.

"Pokud vydrží podmínky z dopoledne, dá se jet o hezký výsledek. Pokud začne hodně foukat, každá předjetá loď bude úspěch. Půjdeme do toho naplno," uzavřel Dvořák. Finále deblkanoí je na programu v 16:34.

Nejdříve chuchvalce trávy, potom křeče

Naopak kajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel po svém semifinále na kilometru štěstím nezářili. Po nepovedeném ME na čtyřkajaku se rozhodli pro ryzí dvojici, ale v Montemor-o-Velho se s formou nepotkali. A proto budou mimo jiné bojovat o kvalifikaci na olympiádu až v příští sezoně.

V semifinále byli pátí, daleko za postupem. "Ambice byly vyšší, nevíme, kde se stala chyba," smutnil Daniel Havel. "Já si sypu popel na hlavu. Po 400 metrech mě chytila křeč do pravé ruky a každý desátý záběr jsem si musel ruku posouvat. To nám nepomohlo," přidal Jakub Špicar.

Už s rozjížďkou nebyli obhájci bronzu z loňského MS v Račicích příliš spokojeni. "Na kormidlo se nám namotala tráva, nejezdilo se nám tady optimálně. V hlavním kanále problém není, ale ve vratném rostou řasy. Jezdí se jím na start a plavou tam chuchvalce trávy," svěřil se Havel.

"Každý pak jezdí ke katamaránu, aby mu trávu sundali, ale u nás se včera nepovedlo všechno sundat. Dneska jsme si to pohlídali, bordel jsme v lodi neměli, ale nestačilo to," pokračoval Havel. I přes neúspěch vnímají oba závodníci rozhodnutí pro debl stále jako správné.

Každopádně pro Špicara s Havlem skončil šampionát už po dvou dnech, čtyřkajak pojede na MS v novém složení Zavřel, Šlouf, Dostál a Štěrba.