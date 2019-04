Satoranský v posledním zápase sezony zářil, prohru Wizards ale neodvrátil

před 23 minutami

Basketbalisté Washingtonu se rozloučili se sezonou NBA porážkou. Na domácí palubovce podlehli oslabenému Bostonu 110:116 a utrpěli čtvrtou prohru v řadě. Rozehrávač Tomáš Satoranský byl nejlepším střelcem Wizards, za necelých 28 minut na hřišti se postaral o 19 bodů, čtyři doskoky a pět asistencí. Z pole proměnil český reprezentant šest z osmi střel a dařilo se mu hlavně z dálky, neboť všechny tři trojkové pokusy propadly košem.

Boston přijel do haly Capital One Arena bez šesti hráčů základní rotace. Wizards toho využili a vedli už v první čtvrtině o 21 bodů. Celkově v ní nastříleli 39 bodů. Ve druhé části se Boston dotáhl, ale ve třetí dal 12 ze svých 19 bodů Satoranský a díky tomu měli domácí neustále navrch.

tomas satoransky dropping the hammer lmao pic.twitter.com/hFeWbeNfw2 — Max Carlin (@maxacarlin) April 10, 2019

Jenže poslední čtvrtinu Celtics proti náhradníkům Washingtonu ovládli v poměru 27:15 a slavili vítězství. Bradley Beal odehrál jen 16 a půl minuty, i tak stihl 16 bodů, pět doskoků a čtyři asistence. Dvojnásobný účastník Utkání hvězd se stal prvním hráčem v historii Wizards, který v sezoně udržel své průměry na 25 bodech, pěti doskocích i asistencích.

"Byla to hodně nevyrovnaná sezona, kdy se nám nepovedlo urvat nějakou delší šňůru výher. Měli jsme hodně zranění, v týmu se také hodně hráčů protočilo. Myslím, že to bylo dokonce rekordní číslo v klubové historii," řekl Satoranský. "Na začátku sezony to nebyl ten tým, který by si sednul, tak jak by měl, ale myslím, že v jejím průběhu se to změnilo. Ale na začátku je ta chemie důležitá a to se nepovedlo," dodal český hráč, kterému končí tříletá smlouva s Washingtonem.

"Byl to těžký ročník," hodnotil kouč Washingtonu Scott Brooks. "Nicméně jsme bojovali a stalo se i hodně dobrých věcí. Někteří hráči se chopili příležitosti jako Thomas Bryant nebo Troy Brown. Mohli jsme se opřít také o Portise, Parkera, ale hlavně Brada (Beala). Přestože se nám moc nedařilo, Brad byl ten, kdo dokázal tým pokaždé táhnout," dodal.

Miami, přestože vyhrálo nad Philadelphií 122:99 díky 30 bodům loučícího se Dwyanea Wadea, přišlo o šanci na postup do play off. O poslední volné místo budou na dálku hrát v závěrečném utkání základní části Detroit a Charlotte.

Stejný bodový zápis jako Wade měla i další končící legenda - Němec Dirk Nowizki, který 30 body a osmi doskoky přispěl k výhře Dallasu nad Phoenixem 120:109. Luka Dončič se blýskl triple doublem za 21 bodů, 16 doskoků a 11 asistencí. Hlavní hvězdou zápasu byl ale hostující náhradník Jamal Crawford, jenž dal 51 bodů a v 39 letech se stal nejstarším hráčem v historii soutěže, kterému se to povedlo.

Výsledky NBA:

Chicago - New York 86:96, Cleveland - Charlotte 97:124, Dallas - Phoenix 120:109, Detroit - Memphis 100:93, LA Lakers - Portland 101:104, Miami - Philadelphia 122:99, Minnesota - Toronto 100:120, New Orleans - Golden State 103:112, Oklahoma City - Houston 112:111, Utah - Denver 118:108, Washington - Boston 110:116 (za domácí Satoranský 19 bodů, 4 doskoky, 5 asistencí).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Toronto 82 58 24 70,7 2. x-Philadelphia 81 50 31 61,7 3. x-Boston 82 49 33 59,8 4. x-Brooklyn 81 41 40 50,6 5. New York 81 17 64 21,0

Centrální divize:

1. z-Milwaukee 81 60 21 74,1 2. x-Indiana 81 47 34 58,0 3. Detroit 81 40 41 49,4 4. Chicago 81 22 59 27,2 5. Cleveland 82 19 63 23,2

Jihovýchodní divize:

1. y-Orlando 81 41 40 50,6 2. Charlotte 81 39 42 48,1 Miami 81 39 42 48,1 4. Washington 82 32 50 39,0 5. Atlanta 81 29 52 35,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 82 53 29 64,6 2. x-San Antonio 81 47 34 58,0 3. Dallas 81 33 48 40,7 4. New Orleans 82 33 49 40,2 5. Memphis 81 32 49 39,5

Severozápadní divize:

1. y-Denver 81 53 28 65,4 2. x-Portland 81 52 29 64,2 3. x-Utah 81 50 31 61,7 4. x-Oklahoma City 81 48 33 59,3 5. Minnesota 81 36 45 44,4

Pacifická divize:

1. z-Golden State 81 57 24 70,4 2. x-LA Clippers 81 47 34 58,0 3. Sacramento 81 39 42 48,1 4. LA Lakers 82 37 45 45,1 5. Phoenix 82 19 63 23,2

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "z" vítězství v konferenci.