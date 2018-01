Satoranský má střeleckou formu. Vítězství nad New Yorkem jistil deseti body

před 4 hodinami

Basketbalisté Washingtonu Wizards vstoupili do nového roku vítězně a na své palubovce přehráli New York 121:103. Přispěl k tomu i český reprezentant Tomáš Satoranský, který byl s deseti body za 13 minut nejlepším střelcem mezi náhradníky Wizards. K tomu přidal dva doskoky a jednu asistenci.

Washington - Nejlepším střelcem Washingtonu byl již tradičně Bradley Beal s 27 body, John Wall přidal 25 bodů a devět asistencí a polský pivot Marcin Gortat se blýskl svým osobním maximem v sezoně 21 body.

"Je to vydařený začátek roku. New York je v útoku nevyzpytatelný soupeř, ale věděli jsme, že budou mít problém v obraně, takže bylo důležité je udržet někde kolem sta bodů, což se povedlo," hodnotil utkání Satoranský. "Teď hraje výborně naše první pětka, začalo se jim více dařit oproti začátku sezony a dnes měl Marcin opravdu výborný zápas," ocenil spoluhráče.

Náhradníkům Wizards včetně Satoranského se nepovedl vstup do zápasu v první půli a brzy je všechny trenér Scott Brooks stáhl, když New York vedl o devět bodů. "Na nás z lavičky je teď větší tlak, jak se první pětce daří. Nepovedl se nám vstup do utkání, dostali jsme šňůru osmi bodů a šli jsme zas dolů. Ale je třeba zůstat psychicky odolný a soustředit se na další průběh utkání. Ve druhé půli už nám to šlo lépe," řekl Satoranský.

Zatímco v první půlce svou jedinou střelu nedal, ve druhé proměnil všechny čtyři pokusy, z toho dva za tři body, a všechny z rohu hřiště. Využil toho, že po několika rychlých přihrávkách zůstával volný. "Měli jsme tam dobré extra přihrávky a Tomáš je dobře zužitkoval," pochválil českého rozehrávače trenér Brooks na tiskové konferenci.

Satoranský si tak opět vylepšil úspěšnost střelby: za dva body dává 50 procent střel a za tři body je téměř na 40 procentech. To je výrazné zlepšení oproti minulé sezoně, kdy měl úspěšnost trojek jen 24 procent.

"Je vidět, že moje úspěšnost střelby šla hodně nahoru. Zvláště při trojkách. Práce na střelbě během léta se projevuje pozitivně a zvláště trojky z rohu je něco, co teď docela využívám oproti minulosti," dodal Satoranský.

Boston ve šlágru Východní konference vyhrál 102:88 nad Clevelandem. Slávu hvězdám na obou stranách vyfoukl bostonský Terry Rozier, který z pozice náhradníka dal 20 bodů a byl nejlepším střelcem zápasu. Isaiah Thomas po minulé premiéře za Cleveland tentokrát proti bývalému klubu nenastoupil.

Obhájci titulu Golden State vyhráli 125:122 na palubovce Dallasu, když rozhodující trojku dal tři vteřiny před koncem Stephen Curry. Hvězdný rozehrávač byl s 32 body nejlepším střelcem zápasu. A společně s Kevinem Durantem, Draymondeem Greenem a Klayem Thompsonem se postaral o 100 bodů svého týmu. Zbylých 22 bodů si rozdělilo ostatních šest hráčů, kteří zasáhli do hry.

Houston i bez nejlepšího střelce ligy Jamese Hardena porazil Orlando 116:98. Za lehce zraněnou hvězdu zaskočil Gerald Green, který z pozice náhradníka dal 27 bodů včetně sedmi trojek.

Výsledky NBA:

Boston - Cleveland 102:88, Brooklyn - Minnesota 98:97, Chicago - Toronto 115:124, Dallas - Golden State 122:125, Denver - Phoenix 134:111, LA Lakers - Oklahoma City 96:133, Miami - Detroit 111:104, Milwaukee - Indiana 122:101, Orlando - Houston 98:116, Philadelphia - San Antonio 112:106, Utah - New Orleans 98:108, Washington - New York 121:103 (za domácí Satoranský 10 bodů, 2 doskoky, 1 asistence).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 41 31 10 75,6 2. Toronto 36 26 10 72,2 3. Philadelphia 37 18 19 48,6 4. New York 38 18 20 47,4 5. Brooklyn 38 15 23 39,5

Centrální divize:

1. Cleveland 38 25 13 65,8 2. Detroit 36 20 16 55,6 Milwaukee 36 20 16 55,6 4. Indiana 38 19 19 50,0 5. Chicago 38 13 25 34,2

Jihovýchodní divize:

1. Washington 38 22 16 57,9 2. Miami 37 20 17 54,1 3. Charlotte 37 14 23 37,8 4. Orlando 39 12 27 30,8 5. Atlanta 37 10 27 27,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 36 27 9 75,0 2. San Antonio 39 26 13 66,7 3. New Orleans 37 19 18 51,4 4. Dallas 39 13 26 33,3 5. Memphis 38 12 26 31,6

Severozápadní divize:

1. Minnesota 39 24 15 61,5 2. Oklahoma City 38 21 17 55,3 3. Denver 37 20 17 54,1 4. Portland 37 19 18 51,4 5. Utah 38 16 22 42,1

Pacifická divize: