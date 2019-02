Satoranského asistence pomohly k výhře, Wade trefil vítězný koš

před 51 minutami

Basketbalisté Washingtonu po čtyřech porážkách za sebou v NBA zabrali a vyhráli 125:116 v Brooklynu. Český reprezentant Tomáš Satoranský k tomu přispěl sedmi body, dvěma doskoky a deseti asistencemi. Wizards se tak ještě drží v boji o play off, na osmé Charlotte, které dnes prohrálo s Houstonem 113:118, však stále ztrácí tři výhry.

Washington měl problémy jen na začátku, kdy prohrával o deset bodů. Od druhé čtvrtiny si ale budoval náskok, který narostl až na 28 bodů, a v klidu směřoval za vítězstvím. Wizards pomáhala dobrá souhra, když u prvních 26 košů měli 23 asistencí. Těch nasbírali celkem 34, z toho deset Satoranský.

Nejlepším střelcem týmu byl tradičně Bradley Beal, který dal 31 bodů. Úspěšně tak zakončil nejvydařenější měsíc kariéry, v němž měl průměr 30,9 bodů na zápas. "To je hezké, ale já se jen snažím pomoci týmu vyhrávat. Teď své hře hodně věřím, ale nezajímají mě individuální statistiky. Jen se snažím dostat tým do play off," prohlásil Beal.

Před jedenáctým Washingtonem se drží o dvě výhry Miami, které překvapivě vyhrálo nad obhájcem titulu Golden State 126:125. Rozhodující trojku dal se závěrečným klaksonem veterán Dwyane Wade, který se v této sezoně loučí s kariérou. Trefil se navíc z jedné nohy poté, co byl zblokovaný, ale stihl ještě míč chytit a rychle odhodit.

"Byl jsem v takové pozici mnohokrát a mnohokrát jsem nedal. A trefit takovou střelu z jedné nohy odhodem od hrudníku, to je bláznivé. Je skvělé, že se to povedlo před našimi fanoušky," řekl Wade, který poté bouřlivě slavil možná poslední vítěznou střelu kariéry, což s úsměvem sledovali i poražení Warriors.

"Samozřejmě by bylo lepší sledovat to, kdybychom nebyli na palubovce jako poražený tým, ale i tak bylo skvělé vidět, jak takový hráč zas může vyskočit na stůl časomíry a slavit s fanoušky," prohlásila hvězda Warriors Stephen Curry.

Wade nakonec nasbíral 25 bodů, ještě o dva více přidal Goran Dragič. Nejlepším střelcem zápasu ale byl s 36 body Klay Thompson z Golden State. Kevin Durant zaznamenal 29 bodů a společně málem otočili zápas, který Warriors prohrávali až o 24 bodů.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Washington 116:125 (za hosty Satoranský 7 bodů, 2 doskoky, 10 asistencí), Atlanta - Minnesota 131:123 po prodl., Boston - Portland 92:97, Charlotte - Houston 113:118, Dallas - Indiana 110:101, Memphis - Chicago 107:109, Miami - Golden State 126:125, Sacramento - Milwaukee 140:141 po prodl., San Antonio - Detroit 105:93, Utah - LA Clippers 111:105, LA Lakers - New Orleans 125:119.