Šampioni NBA doma podlehli Milwaukee a přišli o Curryho

před 1 hodinou

Kevin Durant (Golden State Warriors vs. Milwaukee Bucks) | Foto: Reuters

Obhájci titulu z Golden State podruhé v sezoně NBA prohráli. Vedoucí celek Západní konference ve čtvrtek podlehl dokonce na domácí palubovce druhému týmu Východu Milwaukee 111:134. Warriors neuspěli po osmi předchozích výhrách, výrazně jim přitom chyběl zraněný Draymond Green a ve třetí čtvrtině navíc přišli o Stephena Curryho. Hvězdný rozehrávač se i před odstoupením zřejmě kvůli zranění stehna herně trápil, na 10 bodů spotřeboval 14 střel a zpoza trojky minul všechny čtyři pokusy.

Střelecký den neměl ani Kevin Durant, který proměnil jen šest z 15 pokusů z pole a zaznamenal 17 bodů. Dvacetibodový výkon předvedl jen Klay Thompson (24), zato soupeř měl hned tři takové hráče - Eric Bledsoe nastřílel 26 bodů, Janis Adetokunbo 24 a Malcolm Borgdon 20.

"V téhle lize někdy potřebujete dostat přes pusu, abyste si připomněli, jak je těžké vyhrávat zápasy," řekl kouč Warriors Steve Kerr. "Takhle tu vyhrát proti šampionům, to hodně pomůže našemu sebevědomí. Myslím, že to byl signál pro celou ligu. Nic to nemění na tom, že musíme pokračovat v intenzivní hře každý večer a na obou koncích hřiště," řekl spokojený Borgdon po devátém vítězství Bucks v jedenáctém utkání v sezoně.

Oklahoma si po čtyřech úvodních porážkách připsala už sedmé vítězství za sebou. Při zranění Russella Westbrooka vsadili Thunder doma proti Houstonu stejně jako předtím proti Clevelandu na obranu a vyhráli 98:80. Paul George na tom měl hlavní podíl s 20 body, 11 doskoky a 6 asistencemi i zisky. Nejlepším střelcem vítězů základní části minulé sezony byl James Harden jen s 19 body.

"Nešli jsme do zápasu s myšlenkami na ofenzivní bitvu, ve které bychom je přestříleli. Zaměřili jsme se na obranu. Máme v týmu hráče, kteří umějí a chtějí bránit. Obrana je to, na čem chceme stavět," řekl George.

Bostonu se povedl parádní obrat na palubovce zatím nejslabšího týmu Západní konference Phoenixu. Celtics tam smazali ztrátu až o 22 bodů a zvítězili 116:109 po prodloužení. Rozehrávač Kyrie Irving k tomu přispěl 39 body. Jen o bod méně dal na druhé straně Devin Booker. Roli favorita potvrdil i Portland, který si doma poradil s Los Angeles Clippers 116:105. Damien Lillard (25 bodů) a CJ McCollum dali dohromady 48 bodů.

Výsledky NBA:

Golden State - Milwaukee 111:134, Oklahoma City - Houston 98:80, Phoenix - Boston 109:116 po prodl., Portland - LA Clippers 116:105.