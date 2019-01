Regulérní závod? Dojet ve dvaceti pod nulou beru jako vítězství, říká Havlíčková

před 1 hodinou

Lahti (od našeho zvláštního zpravodaje) - Po zasněženém dni přišlo v Lahti další prudké ochlazení a běžkyně na lyžích na juniorském mistrovství světa dojížděly čtvrteční závod na 15 kilometrů klasicky ve dvacetistupňovém mrazu. Nejlepší Češkou byla Pavlína Votočková na 18. místě, o dvě pozice za ní dojela Barbora Havlíčková. Vyhrála švédská suverénka Frida Karlssonová.

Osmnáctiletá Havlíčková vyrážela do závodu s hromadným startem s číslem dva jako jedna z favoritek. Její úterní modlitby, aby se na čtvrteční patnáctku počasí umoudřilo, však nebyly vyslyšeny a to se odrazilo i na výsledku.

"Začínaly jsme v mínus 14 a končily v mínus 20,5. Já bych poslala někoho, kdo rozhodoval o tom, že se dneska pojede, na tu trať, vysvlíkla ho do kombinézy, a nechala ho, aby tři čtvrtě hodiny objížděl 15 kilometrů. Pak by nemohl nikoho do závodu pustit," rýpla si Havlíčková.

Zdaleka nebyla jediná, kdo se po projetí cílem zhroutil na trať a u koho museli organizátoři přispěchat s první pomocí.

"Podmínky byly pro všechny stejné, ale každý je na to jinak zvyklý. Nevidím v tom nic hezkého, když přijdete do šatny a z těch sedmdesáti holek tam šedesát brečí, protože jim je zima, deset z nich pak dokonce odvedou doktoři," dodala česká reprezentantka.

I když si vzala pod kombinézu dvoje kalhoty navíc, stejně hned v úvodu přemýšlela, že závod nedokončí. "Nikdy jsem žádný nevzdala a nechtěla jsem s tím začínat, ale kdyby to nebylo mistrovství světa, tak bych to snad udělala. Už na prvním kopci jsem myslela, že do cíle nedojedu," přiznala.

Hned po startu se propadla do třetí desítky, ale postupně se propracovala alespoň do té druhé.

"Považuju za své osobní vítězství to, že jsem závod dokončila. S výsledkem samozřejmě nejsem spokojená, ale dneska jsem na trati nebojovala s ostatními, ale sama se sebou a s podmínkami. Nedokázala jsem se zkoncentrovat na to jet, a jediné, co jsem měla v hlavě, bylo, že jsem se těšila, až budu v teple," uvedla.

Po dvanáctém místě z pětikilometrové tratě přidala tedy dvacátou příčku. "Je to strašná škoda, že zrovna tyhle podmínky byly na mistrovství, protože si nemyslím, že by na tom má forma byla tak špatně, nebo že bych na tom před 14 dny byla o tolik líp než teď. Ale život jde dál, budou jiné závody," dodala.

Mrazivý závod sedl nejlépe skandinávským týmům, na medailových příčkách se seřadily Švédka, Norka a Finka.

"Jsou na to zvyklé. Nechci se vymlouvat, je to pro všechny stejné, ale my tohle neznáme. U nás, kdyby byly takové mrazy, tak se měsíc nebude mluvit o ničem jiném," zavtipkovala Havlíčková.

"Hodnotím to jako obrovskou zkušenost. Pokud se budu z těchhle výsledků hroutit, tak ničemu nepomůžu. Pořád je mi 18 a tohle jsou zážitky, které k tomu patří. Jsou to překážky, které člověk musí překonávat," dodala.

Zimu v šatně obrečela i nejlepší Češka Pavlína Votočková, nakonec ale zářila spokojením z výsledku. "Mám ohromnou radost, v cíli jsem nevěděla jestli brečet štěstím, nebo zimou. Bylo to super, pro mě je to zatím nejlepší výsledek, loni jsem nebyla ani v první třicítce, takže jsem hodně nadšená," řekla.

Mistrovství světa juniorů v klasickém lyžování v Lahti:

Běh na lyžích:

Juniorky - 15 km klasicky s hromadným startem: 1. Karlssonová (Švéd.) 40:45,3, 2. Fossesholmová (Nor.) -52,1, 3. Korvaová (Fin.) -58,1, …18. Votočková -3:11,3, 20. Havlíčková -3:27,2, 31. Holíková -4:23,3, 33. A. Nováková (všechny ČR) -4:38,8.