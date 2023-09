Haka, která udivuje i dráždí. Svátek ragby začne šlágrem, All Blacks v těžké pozici

Sedm týdnů dlouhé mistrovství světa v ragby odstartuje dnes večer očekávaným soubojem domácí Francie proti Novému Zélandu. Slovutná reprezentace All Blacks letos podle expertů nebudí takový respekt, favoritem jsou Les Bleus. Zajímavé bude sledovat už jen to, jak Francouzi před více než 80 tisíci diváky zareagují na soupeřovu haku.

Tři tituly a nejvíce medailí z mistrovství světa. Černé dresy, ve znaku bílá kapradina. A v neposlední řadě děsivý tanec haka. Tohle všechno dělá z ragbyového týmu Nového Zélandu jednu z nejslavnějších sportovních reprezentací na světě.

Dlouho platilo, že při hace i jiných kulturních projevech týmů před zápasem dodržuje soupeř určitou vzdálenost. Až do čtvrtfinálového duelu MS v roce 2007, kdy si právě Francouzi prohlédli představení Novozélanďanů pěkně zblízka.

1:34 Francouzi na MS v roce 2007 vykročili vstříc hace Novozélanďanů. | Video: Youtube.com

S urostlým vlasáčem Sébastienem Chabalem v čele vyšli proti soupeři a napětí ve vzduchu se dalo krájet. Jako by Francouzi chtěli ukázat, že je haka nestraší.

Ve čtvrtfinále hraném v Cardiffu vyhráli 20:18, zbytek turnaje dohrávali už doma, ale po dvou porážkách skončili bez medaile.

"Chtěli jsme tehdy ukázat, že je to pro nás jako válka. Chtěli jsme dát najevo, že jsme připraveni na velkou bitvu," vysvětloval později chování Francouzů při hace Chabal.

Od Mezinárodní ragbyové federace tehdy Francouzi dostali pokutu ve výši pěti tisíc dolarů. Trenér Nového Zélandu Darren Shand s ní ale vůbec nesouhlasil.

"Bylo to skvělé, taková kulturní výzva. Nic přehnaného," podotkl.

Soupeři Nového Zélandu jsou při hace obvykle v jednotném postoji a drží se kolem ramen. Leckdy ale bývají k vidění různá gesta či úšklebky. Co si Francouzi přichystají na start letošního domácího MS?

"Ať soupeř reaguje na haku, jak chce. Jsme s tím v pohodě. Pro nás je to rituál, který nás spojuje s minulostí a odkazem našich předků. Víme, že to ostatní respektují, ať už je jejich reakce jakákoliv. Nevadí nám to," prohlásil současný trenér Novozélanďanů Ian Foster.

Autor fotografie: Reuters MS v ragby, Francie 2023 Trvá sedm týdnů od pátku 8. září do soboty 28. října. Ze čtyř skupin postoupí dva nejlepší týmy a ve čtvrtfinále se střetnou tímto způsobem: C1 - D2, B1 - A2, D1 - C2, A1 - B2. Titul obhajuje Jižní Afrika, stříbro Anglie a bronz Nový Zéland. Skupina A: Nový Zéland, Francie, Itálie, Uruguay, Namibie. Skupina B: Jižní Afrika, Irsko, Skotsko, Tonga, Rumunsko. Skupina C: Wales, Austrálie, Fidži, Gruzie, Portugalsko. Skupina D: Anglie, Japonsko, Argentina, Samoa, Chile.

Po očekávané hace pak proti sobě v samotném otevíracím utkání MS stanou dva největší kurzoví favorité turnaje. Jenže zatímco Francie je podle ragbyových expertů nejsilnější za dlouhou dobu, All Blacks se potýkají se slabší generací.

Nový Zéland jako první v historii světových šampionátů získal dva tituly v řadě v letech 2011 a 2015. Před čtyřmi lety v Japonsku skončil třetí, zlato dobyla Jižní Afrika. Francie byla třikrát ve finále, avšak na úplný vrchol nikdy nedošla. Poslední dva šampionáty pro ni skončily ve čtvrtfinále.

Nyní bude mít na své straně bouřlivou podporu fanoušků a ve svém středu podle mnohých nejlepšího ragbistu současnosti Antoinea Duponta.

Desátý šampionát by měl zároveň ukázat, že světové ragby se vyrovnává. Dosud do semifinále turnaje nikdy nepronikl nikdo mimo osmičku Nový Zéland, JAR, Austrálie, Anglie, Francie, Wales, Argentina, Skotsko.

Na domácí půdě před čtyřmi lety postoupili ze skupiny poprvé v historii Japonci. Na osmý pokus by konečně prokletí čtvrtfinále MS rádi zlomili Irové, aktuální jedničky světového rankingu. Nevyzpytatelné bývají oceánské týmy Fidži, Samoy i Tongy.

"Mám pocit, že se můžeme těšit na to, že tohle mistrovství světa nabídne více překvapení než předchozí šampionát a do semifinále se může dostat třeba i někdo, o kom se nám ani nezdálo," předpovídal Jan Oswald, kouč českého týmu Bohemia Warriors.

Všechny zápasy turnaje, který vyvrcholí finálovou bitvou v sobotu 28. října, odvysílá Česká televize.

Česká ragbyová unie navíc v pražských Riegrových sadech otevírá při příležitosti MS park pro fanoušky. Vedle promítání zápasů nachystá i doprovodný program za účelem zvýšení povědomí o ragby a získání nových potenciálních hráčů.