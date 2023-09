Ve Francii se chystá "blázinec". Ragbyový sen, byl jsem tam za hvězdu, vypráví Čech

Už zítra startuje mistrovství světa v ragby, globálně dost možná největší sportovní událost roku. Po 16 letech hostí šampionát Francie, kde je ragby nesmírně populární. To může potvrdit i český reprezentant Adam Miřácký, který na tamní scénu vloni krátce pronikl. Hráč pražské Slavie, jenž den po skončení MS oslaví 20. narozeniny, věří, že se do Francie ještě vrátí.

Jak se těšíte na MS a koho favorizujete?

Moc se na turnaj těším, po čtyřech letech bude kolem ragby opět velké haló. Zápasy budou v televizi, po dobu šesti týdnů se bude každou chvíli něco hrát. Favoritů je několik, já osobně vidím nejvýše Jižní Afriku. Nebezpečná bude Francie, která hraje doma. První v žebříčku jsou zase Irové, ale zatím nikdy neprošli ze čtvrtfinále.

Vy jste vloni v srpnu ohromil prostředí francouzského ragby výkony v týmu Monaka. Jak se to angažmá seběhlo?

Dostal jsem se tam přes trenéra Monaka, který spolupracuje s českými ženami a viděl mě na reprezentačním turnaji v Krakově. Pak to pro mě bylo takové hostování na dva turnaje série Supersevens. To je liga sedmičkového ragby ve Francii, odehrál jsem s Monakem dva kvalifikační turnaje v La Rochelle a Pau. Monako postoupilo i do velkého finále a později se stalo mistrem Francie, ale tam už jsem kvůli jiným pravidlům o počtu hráčů nehrál.

Jaké zkušenosti jste ve Francii za dva turnaje nasbíral?

Zprvu jsem byl překvapený, jak je to tam odlišné od ragby, s nímž jsem měl zkušenosti do té doby, třeba i z nároďáku. Viděl jsem velkou profesionalitu od všech, cítil jsem tvrdou konkurenci. S týmem jsem si sedl a v kariéře mě to posunulo.

Měl jste možnost poznat i v delším horizontu, jak se ve Francii trénuje a hraje?

Ano, s týmem jsem trénoval a učil se hrát rychlejší a fyzičtější ragby. Ve Francii chodí na zápasy hodně diváků, s tím je spojený větší tlak. I ty naše turnaje byly v televizi.

Hrajete sedmičky, což je olympijská varianta. Tradiční ragby se hraje s patnácti lidmi na každé straně a zápasy jsou delší. Můžete ale obecně říct, jak populární ragby ve Francii je?

Měl jsem ve Francii možnost trénovat i patnáctkové ragby v Toulonu. To je mužstvo z nejvyšší francouzské ligy Top 14. Byl jsem také na jejich ligovém zápase a musím říct, že atmosféra byla perfektní. Když se hraje, celé město se zasekne a jde podívat. Řekl bych, že ragby je ve Francii těsně za fotbalem sportem číslo dva. Stávalo se, že jsme třeba ráno trénovali na pláži a lidé se s námi fotili. Mě osobně sice nikdo neznal, přesto jsem se cítil jako hvězda. (úsměv)

Před domácím MS teď nejspíš turnajem žije celá země, viďte? Hned v pátek je na programu šlágr Francie s Novým Zélandem na stadionu v Saint-Denis pro 80 tisíc diváků.

Bude to asi blázinec, bude veselo. Navíc je to rok před olympiádou v Paříži. Na sedmičkách jsem zažil, že jsou fanoušci ještě divočejší. Chodí v různých kostýmech, ragby berou jako kulturní událost. Po tom, co jsem ve Francii zažil, beru jako sen, že bych se tam v budoucnu vrátil.

Hrajete především sedmičky, v této kategorii jste byl také vyhlášen českým Ragbistou roku 2022. Roste popularita této varianty?

Ve Francii získaly sedmičky na významu právě s příchodem těch turnajů Supersevens. Lépe se na to kouká. Je to rychlé, zápasy po 14 minutách jsou dynamické. Diváky to baví. Navíc jak jste říkal, sedmičky jsou olympijská varianta a zahrát si pod pěti kruhy je pro sportovce nejvíc.

Specializujete se v Česku čistě na sedmičky?

V Česku není specializace, nemůžeme se oddělit. Celoročně jsme hráči patnáctek, pak existuje projekt Dukla určený pro sedmičky. Ale pořád tady není tak široká hráčská základna a ani tolik peněz, aby se to dalo striktně dělit a náležitě podporovat.

Zahrál jste si na letošních Evropských hrách v Krakově, odkud české ženy přivezly bronz. Výrazně to pozvedlo povědomí o českém ragby, souhlasíte?

Jsem za holky i celé ragby moc rád. Bylo to vidět v médiích, pomohla i podpora českého olympijského týmu na sociálních sítích. Tím, jak jsou sedmičky rychlé, zápasy mohou skončit jakkoliv. Role favorita se nemusí projevit tolik jako při dlouhých zápasech patnáctek. Myslím, že i proto se v sedmičkách skrývá větší potenciál pro české ragby.

Nicméně nadcházející MS v patnáctkovém ragby má stále největší prestiž. Slibujete si také od něj, že k vám přitáhne více pozornosti?

Určitě. Každé čtyři roky ta pozornost stoupne, rok se drží a zase trochu upadá. Ale s každým dalším šampionátem se to zvedá. Ten sport je zajímavý, pozornost si zaslouží. Je vidět, že i laika, který třeba nemusí znát pravidla, zaujme fyzická hra a akce. Vydrží se na ragby koukat, protože se tam pořád něco děje.