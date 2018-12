Prožila jsem si svoje, musím být pořád ve střehu, říká Ledecká

před 46 minutami

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká ukončila jedenáctým místem v superobřím slalomu na SP lyžařek ve Val Gardeně úvodní část sezony.

Po náročném programu a tradičním střídání snowboardu s lyžemi začínala už pociťovat únavu, přesto by nejraději závodila dál.

"Je každopádně znát, že závodů a přesunů bylo dost. Jsem ale závodní typ, a kdyby to šlo a byl někde další závod, závodila bych dál. Prostě bych tam jela," uvedla Ledecká v tiskové zprávě po svém nejlepším výsledku v superobřím slalomu v rámci Světového poháru.

Třiadvacetiletá Ledecká má za sebou hektické období. Krátce před startem sezony si poranila v tréninku na prkně ruku a musela na operaci záprstní kůstky. Přesto odjela dva snowboardové a šest sjezdařských závodů plus tréninky sjezdů.

"Mám radost, že jsem ve všech lyžařských závodech dokázala bodovat, což mi přijde fantastické," komentovala výkony na lyžích. Nejlépe dojela desátá ve sjezdu v Lake Louise. "A taky jsem hezky nakopla snowboardovou sezonu. Myslím, že je to pozitivní," připomněla výhru v paralelním obřím slalomu v Cortině d'Ampezzo.

Po úterním sjezdu ve Val Gardeně už ale trenér Tomáš Bank mluvil o únavě. "Prožila jsem si příběh s rukou, pak vracení se zpátky, dlouhé přesuny. Člověk sbírá síly a další den ho čeká trénink v úplně jiném sportu. To je zátěž nejen fyzická, ale i psychická, protože pořád musím být ve střehu," řekla třiadvacetiletá Ledecká.

I přesto, že dva měsíce v kuse nebyla doma a cítí únavu, rozhodně by neměnila. "Stejně jsem ráda, že jsem tady mohla být. Mám spoustu nových zkušeností a zážitků," řekla olympijská vítězka v super-G a z paralelního obřího slalomu.

Na snowboardu začala druhým místem v Carezze a vzápětí slavila triumf v Cortině. "Z toho vítězství mám velkou radost, protože jsem získala zase žluté číslo (pro vedoucí ženu SP) před Vánocemi, to je takový dobrý dárek," připomněla Ledecká blížící se svátky.

Ve Val Gardeně jezdila jen dva dny po závodech na snowboardu a vyhrála druhý trénink sjezdu. "V tréninku jsem se cítila dobře, ale v závodě přišla chyba. To se holt stává, to je sport," komentovala 29. místo ze závodu sjezdu.

O to spokojenější mohla být po jedenáctém místě v superobřím slalomu. "Je to pěkný dárek k svátku. Užila jsem si každou bránu, do cíle jsem přijela úplně šťastná. Byla to pěkná jízda," zhodnotila.

Nyní se přesune domů, v pátek je favoritkou na zisk koruny pro nejlepšího sportovce Česka za uplynulý rok. Vánoce stráví s nejbližšími, ale rychle znovu vyrazí na sníh. Loni mimo jiné trénovala ve Špindlerově Mlýně, letos neví, kam vyrazí.

Do startovní brány se znovu postaví nejspíše 8. ledna v rakouském Bad Gasteinu při paralelním slalomu na snowboardu. Následně se opět rychle přeorientuje na lyže a ve Svatém Antonu má v plánu 12. ledna sjezd a o den později super-G.