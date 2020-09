Dukla na Primátorkách kvůli koronaviru chyběla. Vyhrála složená posádka s Helešicem

Při neúčasti favorizované Dukly vyhrála závod osmiveslic na Primátorkách posádka složená z veslařů šesti klubů s veslovodem Lukášem Helešicem. V dramatickém souboji o vítězství porazila o 2,5 sekundy další kombinovanou posádku, kterou tvořili členové ČVK Brno a Hamru.

Bývalý reprezentant Helešic, jenž v zimě nečekaně ukončil v 23 letech kariéru, byl ve vítězné lodi jediným zástupcem Dukly, jejíž elitní veslaři nemohli usilovat o 41. triumf v řadě. Před říjnovým mistrovstvím Evropy v Poznani nechtěli riskovat nákazu koronavirem, který se v loděnici Dukly v minulých dnech objevil.

"Návrat do lodě byl strašně náročný. Už dvakrát denně netrénuji, ale na vodu se dostanu tak čtyřikrát za týden. Po fyzické stránce je to strašně náročné, ale my jsme to zvládli. Byli jsme na to natěšení a jsme rádi, že to takhle dopadlo. Myslím si, že to bylo i napínavé," řekl Helešic ČTK. Bývalý reprezentant byl členem vítězné posádky i v předešlých třech letech. "Loni jsme vyhráli o deset vteřin, teď to bylo napínavé až do konce, takže věřím, že si to všichni užili," dodal.

Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského na skifu vyhrál v 37 letech poprvé Miroslav Vraštil z Dukly, který využil neúčasti zdravotně indisponovaného Ondřeje Synka a porazil loňského vítěze Jana Potůčka. "Před závodem jsem žertoval, že to s Honzou uděláme napínavé pro diváky, ale nebyla to pravda. Jel velmi dobře, stejně jako Jarda Hellebrand. Vím, že oni umí být rychlí na začátku, mně to na začátku nejde. Nějak se s tím neumím poprat. Pak ale umím šlapat a nevzdávat to až do konce," řekl Vraštil, jenž dokázal Potůčka předjet ve druhé části trati.

Mezi ženami si doveslovala pro druhé vítězství Lenka Antošová z pražské Slavie, která porazila i parťačku na dvojskifu Kristýnu Fleissnerovou. "Bylo to těžké. Hodně foukalo a Kristýna měla rychlý začátek, takže jsem musela hodně makat. Před zatáčkou mě to nějak sfouklo a musela jsem se stejně jako Kristýna vracet do své dráhy. Pak jsem musela nastoupit a už jsem si to celkem hlídala, i když jsem dojížděla z posledních sil," uvedla Antošová.

Primátorky, veslařská regata:

Muži:

Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Vraštil 7:09,2, 2. Potůček (oba Dukla Praha) 7:20,5, 3. Hellebrand (Bohemians Praha) 7:25,5.

Osma: 1. Bohemians/LS Brno/ČVK Praha/Slavia/Pardubice/Dukla (Chládek, Havlíček, Láznička, Nový, Pivko, Šágr, Jech, Helešic, korm. Jochman) 5:53,2, 2. ČVK Brno/Hamr (Viktora, Voj. Dědek, Nejedlo, Pazdera, Vl. Dědek, Běhal, Baranivskyj, Kapa, korm. Šumanová) 5:55,6, 3. Bohemians Praha (Chalupa, Bartoň, Hladík, Tibitanzl, Rédr, Klang, Lesse, Nezman, korm. Mikušová) 5:58,6.

Ženy:

Skif (O Stuhu Podolí): 1. Antošová 7:45,3, 2. Fleissnerová (obě Slavia Praha) 7:52,3, 3. Novotníková (LS Brno) 7:55,2.

Osma: 1. Hamr/Blesk/Slavia (Kat. Hartmanová, Skružná, Kar. Hartmanová, Skálová, Nečasová, Kopecká, A. Žabová, L. Žabová, korm. Nedvědová) 6:44,6, 2. Pardubice (Vlastníková, Remešová, Stoklasová, Janková, Štorková, Kiacová, Štěpánková, Příhodová, korm. Lukošik) 6:57,3, 3. LS Brno/Olomouc (Dvořáková, Boušková, Přikrylová, Bínová, Sadílková, Švejnohová, Brokešová, Brázdová, korm. Kamínek) 7:10,0.