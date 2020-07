Teplo a vlhko? V Olomouci to bylo horší než v Tokiu, smějí se veslařky

Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová jezdí spolu na dvojskifu od roku 2015 a na loňském mistrovství světa v Rakousku druhým místem ve finále B vybojovaly pro Českou republiku účastnické místo na olympiádu v Tokiu. "Doma musíme svoji účast na této vrcholné světové akci ještě potvrdit,“ zdůraznily v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Stihly jste v letošním neobvyklém roce něco výjimečného?

Určitě to byl v Olomouci aklimatizační trénink ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. Tato tak zvaná Heat Chamber je k dispozici ještě v pražském Centru sportovní mediciny Jiřího Dostála. Je to tělocvična a zároveň posilovna, v níž se dají pomocí speciálních kamen simulovat vysoké teploty a vlhkost, které budou v Tokiu.

Při teplotě 39 stupňů Celsia a strašné vlhkosti to bylo velice náročné, snad ještě horší, než co nás čeká v Japonsku. Bylo tam jako v sauně a vzduch se moc nehýbal. Organismus prožíval šok, takže při částečné vyčerpanosti šel potom zvládnout po určitém zchladnutí ve skifu jen lehký trénink. Máme však informace, že veslaři Nového Zélandu chodí do této "komory" už tři roky, takže svůj význam tato cesta k aklimatizaci asi má.

Mohly jste spolu na jaře aspoň trochu trénovat?

Hodně zahraničních veslařů se nemohlo kvůli různým nařízením na vodě připravovat. Naopak my jsme měly výhodu, že loděnice byla pro profesionální veslaře otevřena. V uzavřené pětičlenné partě jsme mohli trénovat, ale samozřejmě téměř bez naděje, že se v dohledné době dočkáme nějakého závodu.

Takže letos vás skifařské souboje s mezinárodní účastí nečekají?

Pouze až v říjnu původně červnové mistrovství Evropy v polské Poznani. Všechny závody Světového poháru byly zrušeny a nevíme zatím o žádném jiném se zahraniční konkurencí. V domácích podmínkách nás začátkem srpna čeká nominační závod, v němž změříme své síly se stále se lepšícími soupeřkami chceme potvrdit právo na letenky do Tokia. Je před námi hodně dlouhá sezona plná sice každodenního tréninku, několika malých vystoupeních v Čechách, ale na mezinárodní scéně pouze s jedinou akcí.

Je v programu přípravy na evropský šampionát reprezentační soustředění?

Má být na Slapech a potom snad v italském Livignu, které už prý otevřelo dveře i pro zahraniční zájemce. Dost věcí se však stále mění, takže o jistotě mluvit nelze.

Pokud se olympiáda uskuteční, tak se klidně může stát, že se veslařské závody uskuteční bez diváků. Je to pro vás hodně nepříjemné?

Abychom byly upřímné, tak naše trať je dlouhá dva kilometry a diváci nás ženou do cíle teprve v posledních sto metrech. Pokud by však ochozy byly prázdné, tak by to bylo hodně nepříjemné a vůbec si to neumíme představit.

A už víte, s jakými představami byste do Tokia odletěly?

Máme za sebou olympiádu v Riu a několik startů na mistrovství světa. Ještě nikdy se nám však na těchto vrcholných akcích nepodařilo postoupit do finále A, dvakrát jsme skončily těsně za tímto elitním sextetem. Do Tokia tedy pojedeme s cílem naše dosud nejlepší sedmé místo vylepšit.