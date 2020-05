Veslařům začala sezona, v Praze kralovali Synek a Antošová

Netradičně až koncem května začala veslařům sezona. Čeští reprezentanti měli původně nyní startovat na Světovém poháru v Lucernu, který však byl kvůli pandemii koronaviru zrušen. Ondřej Synek a spol. se tak představili v distančních závodech na šest kilometrů v Praze.

"Už jsem tenhle závod jel, poprvé v roce 2000 jako čerstvý chlap. Několikrát jsem vyhrál, ale mockrát jsem ho nejezdil, protože normálně se jezdí na začátku dubna a to se vždycky teprve rozjíždím. Teď byl termín mnohem lepší," řekl Synek ČTK a Právu. Podle očekávání závod O cenu Jaroslava Ondráka bez problémů i tentokrát vyhrál.

Pětinásobný mistr světa se stejně jako většina veslařů na závod těšil a bral ho jako příjemné zpestření tréninků. "Super, že jsme mohli jet. Už to bylo dlouhý. Jak nám odložili olympiádu, tak to jednu chvíli vypadalo, že rok navíc bude nekonečný. Takhle aspoň máme šanci závodit u nás. Je dobré, že když člověk trénuje, může to vyzkoušet a prodat," uvedl Synek.

Sedmatřicetiletý veslař se chce letos i s ohledem na olympijské hry v Tokiu věnovat závodům na dvojskifu. Dnes změřil síly i se svým novým parťákem Jakubem Podrazilem, kterého porazil o 22 sekund.

"Startoval hned za mnou, tak jsem se bál, aby mě nedojel, což se naštěstí nestalo. Říkal mi, že jestli se to stane, tak už spolu do dvojskifu nesedneme," pousmál se Podrazil, jenž si nově zvyká na závodění se dvěma vesly.

Dosud se věnoval nepárovým disciplínám. "Největší problém mi dělá balanc. Loď je uzoučká, doteď jsem jezdil na dvojce, která je mnohem širší. Musím najezdit tisíc kilometrů, abych se cítil komfortněji. Zatím se klepu, ale myslím, že to směřujeme dobře," řek Podrazil, který nakonec obsadil třetí místo.

"Na skifu jsem jel po deseti letech, takže jsem to čekal horší. Nakonec jsme si to docela užil," dodal.

Prestižní souboji svedly i nejlepší české veslařky Kristýna Fleissnerová a Lenka Antošová, která potvrdila roli favoritky.

"Měla jsme trošku obavy ze vzdálenosti, tak jsem asi jela nižší frekvencí," přiznala Fleissnerová, která byla nakonec třetí o 25 sekund za vítězkou. "Jsem závodní typ, takže jsem ráda, že to trošku osvěžilo trénink. Byla bych ale radši, kdybych měla soupeře vedle sebe. Jak jedeme s minutovým odstupem, tak nejste v kontaktu a spíše si hlídáte toho za sebou a odhadujete, zda je za vámi o tu minutu," uvedla Fleissnerová.

Antošová byla spokojená, že si konečně mohla zazávodit. "Bylo to po dlouhé době, takže to bylo dost náročné. Trošku jsem zapomněla, že je veslování tak těžké. Ještě na takhle dlouhé trati. Ale líbilo se mi to," řekla. Výsledky podle ní nebyly tak důležité. "Něco mohou napovědět, ale rozhodně to neukáže, kdo jak na tom bude na dvoukiláku, který bude rozhodující," uvedla Antošová.

Součástí závodu byla i netradiční otočka. Veslaři startovali před pořádající Slavií a po třech kilometrech se vraceli zpět. "Měla jsme z ní trošku strach, protože mi fakt nejde. Pamatuji si, že když ještě závodila ségra, tak ta loď otočila jako nic a dala mi jen na otočce 20 vteřin. Nakonec to ale nebylo tak hrozné, doufám," řekla Antošová, která trochu bojovala i s tratí.

"Musí se tady jet hodně u břehu a strachovala jsem se, abych to někam nenarvala. Když jsem jela v tréninku, tak tam pokaždé něco bylo a vždy to bylo něco jiného. Nedokázala jsem si natrénovat stopu," přiznala Antošová.