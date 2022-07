Teplárny, které přecházejí na plyn, by mohly v krizových případech spalovat uhlí. Úlevu z emisních pravidel pro středně velké teplárny má umožnit novela vyhlášky, kterou ministerstvo životního prostředí tento týden poslalo do připomínkového řízení.

Novela mění i úpravu provozu záložních uhelných zdrojů. Obě změny jsou vázány na vyhlášení předcházení stavu nouze a stavu nouze v souvislosti s možným výpadkem dodávek ruského plynu do Česka. Platila by jen po následující dvě topné sezony.

"Návrh rozšiřuje možnosti úspory zemního plynu v topné sezoně tím, že umožní provoz stacionárních zdrojů dodávajících energie s využitím jiného paliva, než je zemní plyn. Jde o spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 50 do 200 megawattů včetně, uvedené do provozu před rokem 2003, které dodávají teplo do soustavy zásobování tepelnou energií," stojí v předkládací zprávě. Tyto středně velké teplárny měly koncem roku, kdy končí plošná výjimka z emisních limitů, definitivně přejít na zemní plyn.

Podle ekologů je novela příliš vstřícná vůči provozovatelům tepláren a záložních zdrojů. Například Jiří Koželouh z Hnutí Duha uvedl, že by výjimky negativně dopadly na životní prostředí, ale pokud budou nutné k zajištění tepla, tak se "nedá nic dělat". Koželouh také zdůraznil, že ministerstvo musí odolat tlaku uhelných firem a povolit jen nejnutnější úlevy.