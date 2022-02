Potvrdilo se, že Česko je pro Rusko nepřátelskou zemí, čílí se šéf Dynama Moskva

V nepříjemnou politickou bitvu se zvrhlo utkání volejbalové Ligy mistryň mezi Duklou Liberec a Dynamem Moskva. Český klub vyhrál kontumačně 3:0 poté, co soupeř nepřicestoval, protože pět členů jeho realizačního týmu nedostalo vstupní víza. "Rusko už dříve zařadilo Českou republiku na seznam nepřátelských zemí. Těmito akcemi proti Dynamu se ukázalo, že to bylo naprosto oprávněně," tvrdí šéf Dynama.

Ministerstvo zahraničí České republiky se hájí tím, že víza nebyla udělena kvůli protikoronavirovým opatřením ministerstva zdravotnictví.

"Udělili jsme víza celému sportovnímu týmu a části realizačního týmu. Nikdo ze žadatelů neměl příslušné očkování," citovala ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do.

Evropská volejbalová federace (CEV) podle ní potvrdila, že podmínky pro odehrání zápasu byly splněny. "Odmítáme jakékoli politizování celé záležitosti. Zápas neodehrát je čistě záležitost a rozhodnutí ruského týmu," dodala Do.

Na vrcholové akce profesionálních sportovců lze uplatnit výjimku pro situace, kdy je fyzická přítomnost určitých osob v Česku nezbytná. Podle úřadu byla výjimka uplatněna přesně tak, aby mohl tým odehrát zápas podle pravidel CEV. Bez použití výjimky by žádosti o víza nemohl podat nikdo ze sportovců ani členů realizačního týmu.

"Žádný ze žadatelů totiž neměl příslušné očkování a nespadá do kategorií osob, které mohou bez dalšího podávat žádosti o víza či vstupovat do ČR a pobývat v ní," uvedla mluvčí.

Víza podle ní dostalo všech devět sportovkyň a tři klíčové osoby realizačního týmu: trenér, lékař a asistent trenéra. "Víza naopak nemohlo obdržet pět členů realizačního týmu, jejichž přítomnost v ČR nebyla nezbytná, konkrétně trenér statistik, další dva asistenti trenéra, trenér terapeut a druhý lékař," přiblížila Do.

Podle vyjádření generálního ředitele Dynama Vladimira Ziničeva na webových stránkách klubu psalo dokonce vedení CEV ministrovi zahraničních věcí ČR i na české velvyslanectví v Moskvě. Na konzulát se obrátilo také Dynamo.

"Zástupce vedoucího konzulárního oddělení nám odpověděl, že ho žádné dopisy nezajímají. A že pokud je klub s něčím nespokojený, můžeme podat stížnost, kterou do pěti dnů posoudí. Nebo si máme znovu podat žádost o vízum, které zváží do 15 dnů. Odpověď byla spíš výsměchem," tvrdí generální ředitel klubu.

Podle něj žádal klub zprvu o víza pro celou delegaci najednou. "Ale české velvyslanectví vydalo jednotlivým členům týmu vízum na tři dny, jiným na dva roky a pěti členům našeho týmu je nedali. To je naprosto v rozporu se zdravým rozumem," diví se Ziničev.

Česká strana má jiný názor. "Není pravda, že by rozhodování zastupitelského úřadu v Moskvě bylo jakkoli politicky motivováno. Zastupitelský úřad v Moskvě naopak vyšel sportovcům vstříc v maximální míře při respektování pravidel ochranného opatření ministerstva zdravotnictví," prohlásila mluvčí.

Šéfy ruského klubu zklamal i přístup funkcionářů Dukly. Ti prý neudělali vůbec nic pro to, aby soupeři vyšli vstříc. "Připomínám, že Dukla letěla na náš zápas do Moskvy vojenským letadlem, které vyžaduje speciální povolení. Z naší strany jsme vše zorganizovali, pomohli jim při vstupu do Ruska," upozorňuje Ziničev.

Dynamo se obrátilo i na dalšího soupeře v Lize mistryň, italskou Novaru, zda by nevydala víza pro vstup do schengenského prostoru dříve. "Tak abychom mohli s těmito vízy přijet do Česka v plné síle. A odehrát 13. února zápas v Česku a 15. února v Novaře. Duklu navíc 15. února čeká také domácí zápas Ligy mistryň s tureckým týmem," líčil Ziničev.

Jenže Dukla přeložení zápasu odmítla. "Český klub by klidně mohl odehrát dva domácí zápasy po sobě, aniž by se někam stěhoval. Jiné civilizované týmy najdou řešení. Fenerbahce se například dohodlo s Dynamem Kazaň na odložení zápasu na později. Dukla nám sdělila, že pro nadcházející zápas 2. února už utratila za rozhodčí peníze, a naši nabídku odmítla," postěžoval si Ziničev.

"Jako by Dynamo neutrácelo peníze za letenky, hotel. My jsme také ztrátoví. Slušné kluby se tak podle mě nechovají. Civilizovaná Evropa ukazuje vstřícnost, vedení českého týmu ne," pokračoval generální ředitel Moskvanek.

"Rusko už dříve zařadilo Českou republiku na seznam nepřátelských zemí. Těmito akcemi proti Dynamu se ukázalo, že to bylo naprosto zaslouženě," doplnil.

Zástupce CEV informoval oba kluby o kontumaci zápasu elektronickou poštou. "Dnes naplánované utkání bylo zrušeno a podle čl. 21.9 soutěžního řádu volejbalových soutěží CEV prohrává Dynamo Moskva příslušný zápas. Výsledek utkání bude zapsán jako 3:0 a každý set 25:0 ve prospěch VK Dukla Liberec," stojí ve zprávě.

Ruská strana cítí dál hořkost. "CEV nám řekla, že chápe všechny potíže, které Dynamo mělo, ale že výsledky losování byly známy v září a Dynamo mohlo požádat českou stranu o víza v září. Tím nám vlastně řekli, že si za za to, že nám nyní nebylo uděleno vízum, můžeme sami. Toto je politika dvojího metru. Některým je dovoleno přeložit zápasy, jiným ne," zlobil se Ziničev.

Dynamo Moskva je po čtyřech kolech skupiny Ligy mistryň na druhé pozici v tabulce, kontumace mu může notně zkomplikovat boj o postup.

"Byli jsme připraveni bojovat až do konce, abychom se dostali ze skupiny. Zápas posledního kola skupinové fáze s Novarou by měl velký sportovní náboj, a to i pro diváky, pro televizi. V tomto zápase by se rozhodlo o postupu ze skupiny. To ale není pro nikoho důležité. Je to flagrantní fakt hanebného, ​​nesportovního a necivilizovaného přístupu k ruskému týmu," rozohnil se Ziničev.

Úřadující české šampionky si naopak díky kontumaci připsaly v Lize mistryň první výhru. V předchozích čtyřech zápasech nezískaly ani set a v tabulce skupiny C zůstávají poslední.