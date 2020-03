Koronavirus ochromuje i sport, olympiáda potíže pořád nepřipouští. Oheň už hoří

Většinový vlastník Sokolovské uhelné a.s. František Štěpánek je po smrti. Na webu to uvedla společnost Sokolovská uhelná. Zemřel podle ní náhle. Předsedovi dozorčí rady uhelné společnosti, terá je největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji, bylo 66 let. Zprávu potvrdila starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO) "První moje reakce? Zůstali jsme sami. Odešel největší patriot tohoto regionu. Člověk, kterému na regionu hodně záleželo a zároveň člověk, který pomáhal, aniž to kdo věděl," řekla Oulehlová. Na úmrtí Štepánka uozornil jako první časopis Forbes, podle kterého spáchal 32. nejbohatší Čech sebevraždu.