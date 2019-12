Plavec Micka je na ME ve finále na 1500 metrů, čtyři Češi v semifinále

Plavec Jan Micka potřetí za sebou postoupil na vrcholné akci v krátkém bazénu do finále.

Na mistrovství Evropy v Glasgow dnes navzdory zdravotním problémům skončil v rozplavbách čtvrtý. Rozplavby přinesly i postupy dalších čtyř českých plavců do semifinále. Znakař Tomáš Franta se na stovce blýskl českým rekordem, úspěšně do šampionátu v závodě na 100 metrů volný způsob vstoupila největší česká naděje Barbora Seemanová. Podvečerní semifinále čeká také Lucii Svěcenou, která uspěla v závodě na 50 metrů motýlek, a Kristýnu Horskou v polohovém závodě na 100 metrů.

Micka na předloňském mistrovství Evropy i loňském mistrovství světa v krátkém bazénu obsadil na nejdelší trati šesté místo. V rozplavbách zaznamenal čas 14:32,21 a nestačil jen na silnou trojici, která opanovala poslední MS i ME v krátkém bazénu. Vítěz těchto akcí Mychailo Romančuk z Ukrajiny postoupil ze druhého místa za světovým rekordmanem a obhájcem stříbra Gregoriem Paltrinierim z Itálie. Třetí byl obhájce bronzu Dán Henrik Christiansen.

Finále závodu na 1500 metrů volný způsob se poplave v pátek v 19:36 SEČ. Micka se do něj dostal navzdory střevním potížím, které ho od středy trápí. "Bral jsem i prášky a řekl bych, že to po nich bylo snad ještě horší. Necítil jsem se zrovna nejlíp. Viděl jsem, že v druhé rozplavbě plavali relativně pomalu, věřil jsem si. Rozjel jsem to na úrovni Romančuka a Christiansena, držel jsem se s nimi do první osmistovky bok po boku. Pak jsem začal cítit docela únavu, bolest. Ale jsem rád, že jsem ve finále, teď se musím pořádně vyplavat a odpočinout si na zítra," řekl.

Franta po českém rekordu na dvoustovce, kde mu ve středu z devátého místa o 11 setin uniklo finále, prokázal výbornou formu i při dalším startu v Glasgow. V závodě na 100 metrů znak o šest setin překonal svůj dva roky starý výkon z ME v Kodani a časem 50,74 postoupil ze čtvrtého místa do semifinále.

"Jsem nadšený, bál jsem se, že se tomu času nepřiblížím, ale podařilo se to. A plavalo se mi vážně dobře. Po rozplavání jsem nevěděl, co od toho čekat, tak jsem do toho šel s prázdnou hlavou. Řekl jsem si, uvidím, dám do toho maximum, mám natrénováno, a klaplo to," radoval se Franta. Jeho umístění naznačilo, že by mohl bojovat o finále.

Tam se bude chtít dostat také devatenáctiletá Seemanová, která se v této sezoně věnuje hlavně vytrvalosti. Hodně se zlepšila na čtyřstovce, z čehož hodlá těžit i na dvoustovce, která je její hlavní disciplínou.

V rozplavbě stovky časem 53,69 zaostala o 1,23 sekundy za svým českým rekordem, ale do semifinále se dostala z desátého místa. "Bylo to na mě hodně odvážně rozjeté. První půlka se mi jela líp než ta druhá a poslední obrátka byla úplně šílená. Vůbec jsem tam neměla švih nohou a hrozně mi to chybělo. Odraz nebyl takový, jaký jsem chtěla. Ve finiši mi trochu chybělo," popisovala Seemanová. V semifinále věří v lepší čas.

Horská po středečním dvanáctém místě v polohovce na 400 metrů postoupila v nejkratším polohovém závodě na 100 metrů ze čtrnáctého místa do semifinále. Stačil jí k tomu čas 1:00,44.

Svěcená v rozplavbách nejkratší motýlkářské trati obsadila časem 26,59 dvacáté místo, přesto v redukovaném pořadí jako patnáctá proklouzla do semifinálové šestnáctky. Pomohlo jí pravidlo o nejvýše dvou postupujících z jedné země, které vyřadilo některé závodnice s rychlejším časem.