Pitnou vodu jsme v Egyptě nepili. Nebyla totiž pitná, říká moderní pětibojař Vlach

Martin Vlach má ve své sbírce bronzovou medaili z mistrovství Evropy, na olympiádě v Tokiu skončil pátý, loni se stal nejlepším českým moderním pětibojařem a uplynulý víkend v úvodním letošním závodě Světového poháru v Káhiře obsadil třetí příčku. "Vzhledem k tomu, že máme začátek sezony, tak je to podle mě dobrá výchozí pozice," řekl hned na začátku rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nejprve se vrátíme k vašemu odletu. Nepotkaly vás na cestě do Káhiry nějaké nepříjemnosti?

Do Egypta jsme jeli na závod Světového poháru už několikrát a letos se znovu opakovaly už známé problémy na letišti v Káhiře. Od příletu do odjezdu autobusem do hotelu jsme čekali skoro tři hodiny. Tento čas je tamějším letištním personálem vyplněný jejich různými vzájemnými diskusemi a hrozným papírováním. Letos nám navíc chybělo několik sportovních tašek, které jsme dostali až druhý den. Podobné komplikace se opakovaly i při našem návratu do Prahy.

Jak jste byli spokojeni s ubytováním i celkovými podmínkami?

Každý rok jsme v jiném hotelu a ten letošní v novém areálu byl nejlepší. Jen jsme si museli dávat pozor na pitnou vodu, která s nebezpečím nějaké infekce nebyla pitná (smích). Sportoviště s halou, bazénem i střelnicí bylo vzdáleno jen půl hodiny a mělo i potřebnou kvalitu. Přálo nám také počasí, takže byly vytvořeny všechny podmínky pro kvalitní výkony.

V jaké atmosféře jednotlivé závody probíhaly?

Přišlo dost fanoušků, kteří často i řevem povzbuzovali samozřejmě především své reprezentanty, ale k žádné výtržnosti nedošlo. Lze říci, že se závodilo ve správné sportovní atmosféře. Pořadatelům se nepovedl jen start závěrečného běhu se střelbou, který se hodně zpozdil. Musím však přiznat, že já jsem se nezlobil. Měl jsem totiž za sebou závod až v poslední rozplavbě, čímž se časově před během vytvořily pro všechny finalisty stejné podmínky.

Jak početná konkurence se v Káhiře sešla?

Přestože šlo o první letošní závod, tak ze všech zemí přijeli téměř všichni jejich nejlepší pětibojaři. Proto považuju za úspěch, že na třetí příčce jsem na druhého Maďara Bohma ztratil pouhé tři vteřiny a na vítězného domácího Elgendyho pět vteřin.

Co vás ve vašem vystoupení potěšilo a co naopak optimální nebylo?

Velkou radost jsem měl ze šermu, v němž jsem získal výrazně víc bodů, než je můj dlouhodobý průměr. Díky vysoké kvalitě koní se mi dařilo i v parkuru a standardní výkon jsem odvedl také v plavání. Zásluhou nejrychlejšího běžeckého času jsem se ze šestého místa dostal až na třetí, takže jen střelba mohla být lepší. Ti dva pětibojaři, co skončili přede mnou, žádnou výraznou chybu na střelnici neudělali, což bylo pro konečné pořadí rozhodující.

Jaký je váš názor a případně i dalších pětibojařů na připravované zrušení parkuru?

Mezinárodní unie moderního pětiboje nedávno prosadila od roku 2025 nahrazení jízdy na koni údajně nějakou překážkovou disciplínou, což už je prý hotová věc. Avšak s kým jsem mluvil, tak každý tento verdikt odsuzuje. Vždyť hodně mladíků přilákaly do moderního pětiboje především koně.

Kudy vede cesta k účasti na olympijských hrách v Paříži?

Především ze tří letošních závodů. Účast si zajistí vítěz finále Světového poháru, nejlepších osm závodníků z mistrovství Evropy, ale jen jeden z každé země, a medailisté z mistrovství světa. Neobsazená místa pomůže doplnit světový žebříček, do něhož se budou započítávat výsledky až v příštím roce.

S jakými záměry do této bitvy o letenku do Paříže chcete vstoupit vy a vůbec celý český moderní pětiboj?

Se mnou už nasbírali cenné zkušenosti Jan Kuf a Ondra Polívka. A k této trojici bych přidal i tři talentované pětibojaře, takže lze mluvit o reprezentačním sextetu. Do Paříže však mohou jet pouze dva muži, což platí i na ženy. Já bych si chtěl zajistit letenku už letos, abych se pak na olympiádu mohl v klidu připravovat.