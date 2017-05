Petra bude ještě lepší. Lékaři jí zašili do ruky víc citu, vtipkuje kouč Kvitové

před 23 minutami

S téměř půlročním zpožděním dojde na společnou turnajovou premiéru trenéra Jiřího Vaňka a tenistky Petry Kvitové. Na spolupráci se dohodli po loňské sezoně, ale Kvitová od prosince léčila prsty levé ruky pořezané při přepadení a na kurty se poprvé pod Vaňkovým vedením dostane až nyní na Roland Garros.

Paříž - Páteční trénink na dvorci Suzanne Lenglenové se nesl v pohodovém duchu. Petra Kvitová i Jiří Vaněk se smáli a plácali si po úspěšných úderech. "Užíváme si to neskutečně. Pro nás to je sen, že je Petra takhle brzo po operaci schopná hrát. Musím zaklepat, zatím nenastaly žádné komplikace. Jak se říká, když nejde o život, jde o víte co. Petru to posílí do dalších bojů v tenise," věří devětatřicetiletý kouč.

Podle Vaňka trénuje Kvitová, kterou pachatel při přepadení v Prostějově pořezal 20. prosince, normálně přes tři týdny. "Ale zápasy budou něco úplně jiného. Tady to je na zkoušku," řekl kouč, který do loňska vedl Karolínu Plíškovou.

Ruka dvojnásobné vítězky Wimbledonu podle Vaňka drží a hráčka nemusela ve své hře ani nic měnit. "Nějaký limit tam asi bude, ale uvidíme v zápasech. Teď jen čekáme, až do toho bude dostávat pořádnou sílu," řekl Vaněk a vtipkoval: "Že jí tam doktor zašil ještě trošku víc citu, než měla předtím. Ty stopbaly někdy hraje skvěle."

Start na Roland Garros vybrali i proto, aby si hráčka odbyla stres okolo návratu. "Je pro Petru dobrý, že tady nastoupí a uvidíme, jak na tom jsme. A myslím, že to tu má i ráda," dodal Vaněk. Vše směřuje k Wimbledonu. "Bude to o měsíc později a bude v úplně jiné kondici. Wimbledon je pro ni posvátný turnaj. Tam chce být v co nejlepší formě," řekl trenér.

Vaněk se nebál, že by zranění mohlo předčasně ukončit kariéru Kvitové. Snažil se hledět dopředu. "Když se to stalo, první bylo, aby dobře dopadla operace a pak to bylo hodně o Petře. Musela se dennodenně starat o ruku, aby cvičila. Udělala kus práce a my jsme věřili a věříme, že se vrátí a natrhne všem prdel," řekl Vaněk.

První měsíce Kvitová jednom rehabilitovala, až od konce března začala ruku zatěžovat. Krizi u ní ani v týmu Vaněk nepociťoval. "My jsme se vzájemně poznávali a myslím, že jsme se za tu dobu poznali dost. Stmelilo nás to. Ona je usměvavá holka za každé situace. Já úplně žasnu, jak to bere všechno pozitivně. Vzala to jako součást života a teď se koukáme dopředu," řekl Vaněk.

French Open je první turnaj, který Kvitová po operaci hraje. Dál je zatím jasný jen start ve Wimbledonu, ale nejspíše si zahraje i jiný turnaj na trávě. "Petra je zápasový hráč a nepotřebuje, abych s ní trénoval, dokud to nebude úplně mega forma. To bych ji neudržel, tam se to nejlíp vidí na zápasech, co ji mám trénovat," řekl.