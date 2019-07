Perušič a Schweiner na MS podlehli Italům, dál jdou ze 3. místa

před 1 hodinou

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner prohráli na světovém šampionátu v Hamburku s italským párem Adrian Carambula, Enrico Rossi 18:21 a 20:22. Ve skupině skončili čeští reprezentanti na třetím místě a postoupili. Až ve středu se ale po dohrání základní části rozhodne, zda s jedním vítězstvím a skóre 3:4 na sety projdou přímo do play off, nebo budou hrát předkolo.

Carambula s Rossim se do turnaje dostali až na poslední chvíli jako náhradníci za dvojici ze Sierry Leone. A právě s častými tréninkovými partnery se český pár utkal o druhé místo ve skupině D a jistotu postupu do play off.

V úvodní sadě dotáhli čeští hráči čtyřbodovou ztrátu, ale nedařil se jim servis a Italové znovu odskočili. Protivníci i v druhém setu lépe blokovali a Rossi zkoušel české volejbalisty nachytat vysokým rotovaným podáním. Po chybě v útoku pustili Perušič a Schweiner soupeře k dvěma mečbolům, ty ještě odvrátili, ale třetí možnost už italský pár využil.

Po úvodní výhře nad týmem z Belgie byli jediní čeští reprezentanti na šampionátu velmi blízko skalpu favorizovaných Katařanů. Proti šestému páru světového žebříčku Šaríf Janus, Ahmed Tidžan však v sobotu neproměnili dva mečboly a prohráli 1:2.

Z každé z 12 skupin se vždy první dva celky kvalifikují do play off a s nimi čtyři nejlepší týmy z třetích míst. Zbylých osm družstev ze třetích příček si mezi sebou zahraje o čtyři volná místa v úvodním kole vyřazovacích bojů.