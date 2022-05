Ondra ukázal výbornou formu. Ovládl Evropský pohár v boulderingu v Praze

Lezec Adam Ondra vyhrál závod Evropského poháru v boulderingu v Praze. Ve finále zdolal tři bouldery a v dalším měl zónu. Stejnou bilanci zaznamenal i Lotyš Edvards Gruzitis, ale český favorit potřeboval méně pokusů.

Domácí tým měl v Letňanech zastoupení i ve finále žen, v němž obsadila Eliška Adamovská šestou příčku. Mezinárodní závod pod hlavičkou světové federace IFSC se do Česka vrátil po pěti letech.

Ondra postupoval do finále z děleného prvního místa, a proto lezl jako poslední. Od začátku ukazoval svou výbornou formu. První boulder vylezl na druhý pokus, při druhém se mu povedlý takzvaný flash, tedy zdolání napoprvé. Až na třetím boulderu se zadrhl, ale na jeho top se nedostal žádný z osmičky finalistů.

Úspěch na čtvrtém boulderu pak mohl Ondrovi zajistit triumf před domácím publikem. Napoprvé ještě těsně pod vrcholem spadl, ale druhý pokus už byl úspěšný a devětadvacetiletý český reprezentant mohl sdílet svou radost s více než tisícovkou fanoušků, kteří na večerní program dorazili.

Většina z nich viděla i ženské finále, v němž Adamovská zdolala jen závěrečný ze čtyř boulderů, k tomu si jednou připsala dílčí úspěch v podobě zóny. Vyhrála Rakušanka Eva Maria Hammelmüllerová, která měla jako jediná dva topy.

Adamovská se do finále dostala z osmé příčky až po protestu.

"Byla jsem na devátém místě, protože mi zapsali pokus navíc na jedničce, protože jsem teoreticky špatně nastoupila do boulderu. To znamená, že jsem neměla končetiny na čárkách, na kterých mají být. Ale oni mě sundali ještě před tím, než jsem je tam stačila přiložit, takže mi to jako pokus podle pravidel nemohli počítat," popisovala, proč nejdříve neprávem nebyla na postupové pozici.

Vstup do finále se jí nevydařil. S prvními dvěma problémy si neporadila. Na tom úvodním byla při jednom pokusu blízko zóny, ale zůstala těsně pod ní, a další šanci už si nevypracovala.

"Myslím, že tu jedničku jsem měla vylézt," posteskla si po závodě. Ve druhém boulderu opakovaně neuspěla při dynamickém přeskoku, když se nedokázala udržet na velkých oblých chytech.

Na třetí cestě poprvé zabodovala. Na druhý pokus zapsala zónu, ale pak se jí smekla noha a spadla. Znovu se do stejné pasáže nedostala. Na závěr si spravila chuť, když se mohla poprvé radovat ze zdolání finálového boulderu.

"Z toho mám obrovskou radost. To byly tak špatné chyty a já jsem měla tak špatnou kůži, že fakt nechápu, jak jsem to udržela," kroutila hlavou dvacetiletá česká reprezentantka.

Dvě finalistky se nedostaly na vrchol ani jednou, takže si povedeným závěrem vybojovala šesté místo.

"Já jsem extrémně spokojená, nebo nejsem extrémně spokojená, ale je to můj nejlepší výsledek v boulderech," dodala lezkyně, která loni vyhrála závod Světového poháru v lezení na obtížnost. Boulderingu se začala intenzivně věnovat s vidinu olympijských her v Paříži, kde bude kombinace obtížnosti a boulderingu.