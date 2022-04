Česko přivítá velký závod lezců. Je to motivace, těší se domácí hvězda Ondra

Do České republiky se po pěti letech vrátí velký mezinárodní závod ve sportovním lezení pod hlavičkou světové federace IFSC. V Praze se 30. dubna a 1. května uskuteční Evropský pohár v boulderingu, kde nebudou chybět ani české jedničky Adam Ondra a Eliška Adamovská.

Přihlášeno je více než 160 závodníků z 22 zemí včetně pátého muže olympijských her v Tokiu Mickaëla Mawema z Francie.

Elitní lezci se utkají v Jungle sport parku v Letňanech. "Byla to pro nás logická volba. Máme zde reprezentační centrum, máme tu vlastní tréninkovou stěnu, profily, chyty, zázemí. Těžko bychom to někde jinde dávali dohromady," vysvětlil na dnešní tiskové konferenci předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek.

Sobotní kvalifikace budou ve vnitřních prostorách a z kapacitních důvodů nejsou přístupné pro veřejnost. Nedělní semifinále a finále bude venku na stěně, která se začne budovat v pátek. Prostor pro lezce bude zastřešený kvůli případné nepřízni počasí. Na tribuny se vejde 1500 diváků, pro něž budou připraveny i party stany, pokud by bylo nevlídno.

Fanouškům by se chtěl převést i jeden z nejlepších lezců věta Ondra. Zatím měl tuto možnost při špičkovém mezinárodním závodě jen v roce 2009, kdy se v Brně konal Světový pohár v lezení na obtížnost. "Nevzpomínám na něj dobře, protože jsem smeknul v semifinálové cestě a nepostoupil jsem do finále," řekl.

Domácí prostředí je pro něj motivační. "Kdyby to byla olympiáda nebo mistrovství světa, tak by fakt, že je to doma, mohl zvýšit tlak. Ale tím, že je to v uvozovkách jenom Evropský pohár, tak o to více se na to těším a je to motivace zalézt co nejlepší výsledek," svěřil se šestý muž olympijské kombinace v Tokiu.

Po olympiádě se vrátil do přírody a v zimě lezl na skalách. Ačkoliv se tréninku boulderingu v poslední době tolik nevěnoval, pro Evropský pohár má finálové ambice. "Ale bouldering je loterie, může se stát cokoliv," podotkl.

Mezi nejlepší by se ráda prosadila i Adamovská, i když také její silnější stránkou je lezení na obtížnost. "Byla bych spokojená s finále, ale zároveň si to chci užít a zalézt co nejlíp to půjde, nedělat zbytečné chyby. Cítím tlak vzhledem k tomu, že je to doma," uvedla.

Na nedávném Světovém poháru ve švýcarském Meiringenu obsadila v kvalifikaci 21. příčku, takže jí o jedno místo unikl postup do semifinále. Boulderingu nyní věnuje velkou pozornost. "Vzhledem k tomu, že je na olympiádě dvojkombinace, tak je to hlavní věc, kterou trénuju, abych dorovnala rozdíly mezi boulderingem a obtížností," přiblížila.

Celkem by se Evropského poháru mělo zúčastnit patnáct českých závodníků. Veškeré informace o závodě včetně prodeje vstupenek jsou k dispozici na webu www.bouldercup.cz.