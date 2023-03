Růžový návrat: Kozma zvažoval konec, ale vyhrál risk. Sejmu tě, hrozí příští soupeř

David "Růžový panter" Kozma se dokázal do domácí Ostravar Areny vrátit vítězně. Před třemi měsíci zde fighter z Karviné přišel o pás šampiona Oktagonu, včera před vlastním publikem úspěšně vykročil na cestu za tučnou odměnou. Přestože se v duelu s Polákem Lukaszem Siwiecem dost natrápil. Hned po zápase došlo i na slovní konfrontaci s příštím soupeřem.

Ostrava viděla první kolo, chcete-li osmifinále, blyštivého projektu organizace Oktagon s názvem Tipsport Gamechanger. Z osmi zápasů vzešlo osm čtvrtfinalistů, kteří pokračují v pyramidovém turnaji, jehož šampion se může těšit na 300 tisíc eur (přes sedm milionů korun).

Kozma v hlavním souboji večera zdolal Siwiece, leč pouze velmi těsným bodovým rozdílem. Dva rozhodčí viděli jako vítěze jeho, u jednoho vyhrál Polák. "Měl jsem problémy v přípravě a zápas se mi nepovedl," hodnotil bojovník s růžovým účesem.

"Před třemi týdny jsem se zranil, a dokonce jsem uvažoval o odstoupení. Nemohl jsem pak pořádně trénovat, neměl jsem sparingy. Musel jsem se hlídat, ale přeci jen jsem to risknul," přiznal Kozma. Do konkrétností u zranění i vzhledem k postupu v turnaji zabíhat nechtěl.

Vyčítal si chybu, která by ho s jiným soupeřem mohla stát zápas. "Nechal jsem se chytit do škrcení, soupeř naštěstí neměl tolik sil. Už se to nesmí opakovat," poznamenal bojovník, kterého hnala deseti tisíci lidmi zaplněná vítkovická hala.

Kozmův prosincový přemožitel z boje o titul Oktagonu ve welterové váze Brazilec Kaik Brito v Gamechangeru nestartuje. Kvůli odvetě s Karlosem Vémolou nepřijal pozvání ani Patrik Kincl. I proto je třicetiletý oblíbenec ostravských fanoušků považován za jednoho z hlavních favoritů.

Příštího soupeře namíchl smích z publika

Ve čtvrtfinále však narazí zřejmě na těžší oříšek, než jakým byl Siwiec. Los a výběr soupeřů, kterého se v pozdních hodinách ještě po skončení zápasového programu aktivně zúčastnili sami fighteři, rozhodly o tom, že Kozma potká Francouze Alexe Lohorého.

Čtvrtfinálové dvojice Gamechangeru: Bojovníci si vylosovali čísla od jedné do osmi, načež se postupně podle vlastního uvážení řadili k jednotlivých "chlívkům" turnajového pavouka. Jednička měla první volbu, dvojka druhou, a tak dále. Jelikož Kozmovi přisoudil los osmičku, on už na vybranou neměl a musel se na konci přiřadit k Lohorému. David Kozma (ČR) - Alex Lohoré (Francie) Louis Glismann (Dánsko) - Melvin van Suijdam (Nizozemsko) Marcel Grabinski (Německo) - Andreas Michailidis (Řecko) Christian Jungwirth (Německo) - Bojan Veličkovič (Srbsko) První dva souboje se uskuteční pravděpodobně 20. května v Praze. Zápasy německých fighterů by měly proběhnout 17. června na jejich domácí půdě v Oberhausenu. Už teď je jisté, že vítěz duelu Kozma/Lohoré půjde posléze na lepšího z dvojice Jungwirth/Veličkovič. A vítěz duelu Glismann/Van Suijdam v semifinále změří síly s lepším z dvojice Grabinski/Michailidis.

Bijec s přezdívkou "Da Killa King" vyřídil v Ostravě v převážně postojové bitvě Slováka Samuela "Piráta" Krištofiče. Především v posledním ze tří pětiminutových kol zasypal soupeře těžkými kopy a údery. Zkrvavený Krištofič se sotva udržel na nohách.

A už při rozhovoru v kleci bylo vidět, jak vítězství proti nelehkému sokovi nalilo Lohorému do žil dávku sebevědomí. "Nejde mi o ty peníze. Já tady nechám vše, abych ukázal, že jsem nejlepší. Kdo jde po penězích, ten se mnou prohraje," vzkazoval Francouz.

To ještě nevěděl, kdo bude jeho soupeřem ve čtvrtfinále. "Sejmu tě. Buď si raději jistý, že jsi opravdu připravený," vyhlašoval Lohoré do kamery.

Na tiskové konferenci po losu, kam měli přístup fanoušci, se potom pustil i do Kozmy. To když Francouz žijící ve Velké Británii po poněkud nevinných slovech, že půjde vyhrát a udělá pro to vše, slyšel z hlediště od diváků smích a pošklebky.

"Můžete se smát, jak chcete, ale v kleci jsem to já proti němu. Věřte, že to k smíchu nebude. Promotéři vědí, že Kozmu jsem chtěl dlouho. Budu připraven," řekl Lohoré rázně.

Když o chvilku později slyšel Kozmu mluvit o zranění a nepovedeném utkání proti Siwiecovi, přebral si jeho slova po svém: "Vidíte to, už se vymlouvá."

"Přichystám se lépe. Alexe respektuju, ale už jsem porazil větší borce," reagoval poslední česko-slovenský zástupce v pyramidě z původních čtyř. Český náhradník Andrej Kalašnik totiž nestačil na Glismanna a Slováci přišli vedle Krištofiče také o Radovana Úškrta.

Pirát v slzách bavil peprným slovníkem

Zejména "Pirát" Krištofič snášel porážku od Lohorého velmi těžce.

Ačkoliv nechtěl, spustily se mu při rozhovoru v kleci slzy. "Moje dcera bude mít za týden dva roky. Chtěl jsem jí dát vítězství k narozeninám," líčil zlomený Slovák s přelivem v národních barvách.

Následně připojil vzkaz manželce: "Když musím před zápasem držet tu z*urvenou dietu, jsem obzvlášť výbušný. Pak povím různé věci, které mě mrzí. Chci se omluvit a poděkovat, že i tak při mně s dcerkou stojíte."

Obrátil se i na diváky, kteří ho po většinu souboje s Lohorém bouřlivě povzbuzovali. "Jsem z Bratislavy, ale tvrdím, že Ostrava je nejlepší v celém Československu. Proto mě hrozně se*e, že jsem tady dneska takhle dostal na pi*u," chrlil ze sebe emotivní Krištofič.

Fanoušci mohou jeho i kohokoliv jiného z poražených osmifinalistů ještě vrátit do hry v hlasování o "lucky losera". Šťastný poražený by pak mohl být do pyramidy Gamechangeru zařazen zpátky v případě zranění a odstoupení některého z bojovníků.