Macek opět nezískal pás šampiona Oktagonu. Američanovi "odklepal" v prvním kole

Český MMA bojovník Filip Macek nezískal ani na třetí pokus pás šampiona organizace Oktagon v bantamové váze do 61 kg. V pražské O2 areně prohrál s Gustavem Lopezem z USA, když souboj 16 sekund před koncem prvního kola "odklepal".

Zkušený Američan, který má na svém kontě čtyři zápasy v elitní organizaci UFC, se stal prozatímním šampionem. V titulovém zápase nahradil zraněného Jonase Magarda z Dánska, který Macka porazil před rokem. Český zápasník neuspěl v boji o pás ani v září 2019, kdy nestačil na body na Tomáše Deáka ze Slovenska

"Nevím, proč to nevyšlo. Chtěl jsem se přetočit na čtyři, abych se dostal ze země, a držel mě fest. Nešlo to. Věděli jsme, že má tuhle gilotinu, připravovali jsme se na to, ale nevyšlo to," řekl Macek.

Impozantní návrat do organizace Oktagon zažil Matěj Peňáz, který v prvním kole knokautoval Joela dos Santose z Brazílie. "Jsem zase tady," radoval se Peňáz, který v září neúspěšně bojoval v televizní show Dana White's Contender Series o smlouvu v UFC. "Věděl jsem, proč jsem tady a co vše jsem tomu obětoval. Jak procházely přímé rány, tak jsem na něm viděl, že to půjde," řekl šestadvacetiletý bojovník k zápasu.

Zcela opačné pocity zažíval Daniel Škvor, jehož po 38 sekundách knokautoval Francouz Jorick Montagnac. Jeho krajan Alex Lehoré na začátku třetího kola předčasně ukončil souboj s Matúšem Juráčkem, který byl přitom do té doby v postojovém boji lepší.

Prohru na body si v taktické bitvě připsal Jakub Dohnal, který nestačil na Ahmeda Vilu z Bosny a Hercegoviny. V "českém" souboji porazil Matouš Kohout na body Jana Malacha