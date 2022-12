Kozma utopil obhajobu v krvi, čekal slabší údery. Bušil jsem do sloupu, uznal soupeř

Poprvé v historii organizace Oktagon byly na jedné akci k vidění hned dva titulové zápasy. Oba v Ostravě nadchly, přestože oba skončily českou porážkou. V pérové váze Jakub Tichota podlehl Matému Sanikidzemu z Gruzie, ve welteru David Kozma padl proti Brazilci Kaiku Britovi. "Nejšílenější večer, co jsme zažili," shodli se promotéři turnaje.

David Kozma čelil útokům Brazilce Kaika Brita až do třetího kola. | Foto: Peter Dzurjanin / Oktagon MMA

Šest z osmi úvodních zápasů turnaje MMA v Ostravě skončily hned v prvním kole, zato Jakub Tichota a David Kozma, na které Oktagon především lákal, nabídli zaplněné vítkovické Ostravar Areně opravdu syté menu.

Duel třiadvacetiletého Tichoty proti Matému Sanikidzemu rozhodli po pěti pětiminutových kolech až sudí. Dva byli pro vítězství Gruzínce, jeden by ho přisoudil domácímu bojovníkovi.

Tichota v kleci neskrýval zklamání. "Bylo to vyrovnané, měl jsem dojem, že tři z pěti kol jsem pro sebe urval. Rozhodčí měli jiný pocit, beru to," říkal. "Musím to vzít jako odpich a novou zkušenost," hodnotil potom střízlivě na tiskové konferenci.

"Rány Mateho se mnou třásly, několikrát jsem se dost zamotal," uznal.

Na druhé straně stolu seděl sebevědomý soupeř ve slunečních brýlích, se zrovna získaným zlatým pásem. Před zápasem označil Tichotu za Barbie, kterou s ním čeká dlouhá noc. Ale po mimořádně vyrovnaném duelu projevil kus respektu.

Před dvěma týdny se mu narodila dcera, i tak se dokázal připravit na titulové utkání. Na tiskové konferenci mluvil i o tom, jak moc se těší domů za rodinou.

Jak je možné, že ještě vstane?

Pořádnou přestřelku pak na závěr programu vystřihli Kozma a Kaik Brito. Domácí hrdina s přezdívkou "Růžový panter" nastupoval s bilancí 10:0 v Oktagonu. Šlo už o jeho šestou obhajobu pásu.

Doufal, že Brazilcův nástup přečká a zlomí ho s přibývajícími koly. Jenže převahu měl spíše Brito a Kozma se před šílícími 12 tisíci diváky zuby nehty bránil.

"Nevím, co se stalo. Bylo to ode mě špatné, měl jsem špatnou vzdálenost od soupeře. Čekal jsem od něj slabší údery, ne tak přesné. Každá rána mi něco ubrala, bylo to tvrdé," popisoval třicetiletý Kozma.

Karvinský rodák se vícekrát octl v situaci, kdy po těžkém zásahu do hlavy zavrávoral a šance na pokračování zápasu v těch chvílích visely na hodně tenkém vlásku. Kozma se silou vůle udržel na nohách až do třetího kola a ostravská hala bouřila.

"Věděl jsem, že to bude bitva, ale až takovou jsem nečekal," mluvil velmi podobně jako Kozma i jeho brazilský soupeř. "Kolikrát jsem si říkal, jak je možné, že ještě vstal. Jako bych bušil do sloupu, obě ruce mám úplně rozmlácené," líčil Brito.

Z obou fighterů crčela krev, Kozma se postupně barvil do růžového odstínu svého účesu. Brazilec měl zase svou blonďatou kštici po kontaktech s domácí hvězdou zbarvenou pěkně dočervena.

Nicméně ve třetím kole rozhodčí Jan Voborník přeci jenom rozhodl o technickém knockoutu ve prospěch Brita. "Spoustu věcí z toho zápasu si nepamatuju, ale celou dobu jsem o sobě věděl. Více lidí mi říkalo, že to ukončení bylo správné, vůbec ho rozhodčímu nezazlívám," tvrdil Kozma.

"Ještě teď se trochu motám, trápí mě ta prohra. Porážky totiž nesnáším. Rozbitý nos a rozbitý ksicht mě vůbec nezajímají," mínil řádně potlučený bojovník na tiskové konferenci.

Slovák se zranil v koupelně

Bonus za nejlepší výkon večer získal Brito, ovšem každý měl slova uznání rovněž pro Kozmu. "Jak se držel v tom zápase, něco takového jsem ještě neviděl," uvedl jeden z promotérů Pavol Neruda. "Šílený závěr turnaje," doplnil jeho kolega Ondřej Novotný.

"David je pro mě největší hrdina," pronesl na konferenci i slovenský bijec Vlasto Čepo. A dále přidal historku o tom, jak se zranil těsně před svým duelem proti Italovi Giovannimu Melillovi.

"Lezl jsem z vany, spadl jsem na kachličky a od*ebal si koleno. Nebyl jsem schopný udělat dřep. Říkal jsem si, jaký jsem retard, že se mi tohle stane půl hodiny před zápasem," usmíval se Čepo. Melilla i tak dokázal udolat už v prvním kole.

Na další souboje Oktagonu se Ostrava může těšit už za čtyři měsíce. Začátkem března právě zde odstartuje nový projekt Gamechanger se šestnáctkou nejlepších bojovníků ve welterové váze. Z nich během pěti turnajů systémem pavouka vzejde finálová dvojice.

Kozma ani Brito v pyramidovém Gamechangeru chybět nebudou.