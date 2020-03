Odložená olympiáda? Je to čára přes rozpočet, už jsem chtěla rodinu, přiznává Sluková

Zpráva o přesunutí olympijských her v Tokiu ji zastihla v Los Angeles. Překvapená nebyla, ale nadšená taky ne. Pro plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou to znamená, že plány na založení rodiny musí zase o rok odložit.

Na americkém písku se několik týdnů s Barborou Hermannovou připravovaly na poslední kvalifikační turnaje, ty ale kvůli šíření nového typu koronaviru zrušili a stejně tak odložili i olympijské hry.

"Vnímám to tak, že se nacházíme v celosvětové krizi. A trvat na tom, aby se olympiáda konala v původním daném termínu, to si myslím, že by opravdu nebylo rozumné," reagovala Nausch Sluková.

Nyní v celém sportovním světě vládne chaos, není jasné, kdy se situace uklidní a turnaje se znovu rozběhnou.

"Komplikace je to samozřejmě velká. Najednou jsme dostaly další rok na další přípravu, další tréninky, další plánování. Je to něco, s čím jsme nepočítaly. Musíme si na to jako celý tým sednout, rozvrhnout, naplánovat. Není to nic, co bychom mohly ovlivnit, pro všechny sportovce je to stejné. Nějak si s tím budeme muset poradit," uvažuje volejbalistka.

To Hermannová hlavně vyzdvihla týmovost své parťačky a že na úkor další olympijské účasti odloží vlastní plány, které po Tokiu měla.

"Maki odkládá svůj velký plán o rodině a já jí za to moc děkuju. Rozhodla se, že se mnou celou tu přípravu odpinká, odehraje. Není úplně jednoduché tyhle věci přeplánovat, ale jako tým se tomu postavíme čelem. Počkáme si na to, co nám vyleze i s případnými turnaji na celou sezonu, vezmeme to, jak to přijde," řekla Hermannová.

Jednatřicetiletá Nausch Sluková chtěla po letních hrách ukončit kariéru a se svým manželem a trenérem začít pracovat na potomkovi. Její třetí účast na olympiádě má ale zatím přednost.

"Momentálně trochu vstřebávám fakt, že je olympiáda opravdu odložená. Doufala jsem v to, že se nám kvalifikace do Tokia podaří, že se nám Tokio podaří, a pak založím rodinu. Pro mě je to veliká čára přes rozpočet, trošičku s tím bojuju," netají lehčí smutek.

Zároveň věří, že se z něj rychle dostane. "Jsem člověk, co má rád nějaký plán a vizi, a najednou je to z týdne na týden všechno jinak. Na druhou stranu cítím pořád tu obrovskou motivaci, vášeň a zapálení do sportu - Tokio bych strašně chtěla, a pokud to znamená všechny plány, co jsem měla, odložit o rok, tak to tak bude," dodala.

České jedničky se na nějaký čas rozdělily. Sluková zůstala v Americe a o dva roky mladší Hermannová odletěla trávit karanténu do České republiky.

"Bára se chtěla vrátit za rodinou, já chtěla zůstat, protože možnost tréninku je tady pořád lepší než doma. Půjdeme si na to jako celý tým sednout, po fyzické stránce se udržujeme fit, následující čtyři týdny věnujeme spoustu energie do fyzické přípravy," slibuje Nausch Sluková.