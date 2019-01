Naděje na Evropský pohár žije, Nymburk porazil Fuenlabradu

před 1 hodinou

Basketbalisté Nymburku v předposledním utkání základní skupiny Ligy mistrů porazili doma Fuenlabradu 104:87. Čtvrtou výhrou ze 13 zápasů tak udrželi naději na šestou nebo pátou příčku, znamenající přesun do play off Evropského poháru FIBA. K tomu ale musejí vyhrát i závěrečný zápas na hřišti Bambergu. "Takže stačí 'jenom' vyhrát v Bambergu, ale alespoň to máme ve svých rukou. Stačí, když vyhrajeme, a nemusíme se ohlížet na ostatní zápasy," řekl pivot Martin Peterka. "Je to určitě reálné. Doma jsme s nimi hráli vyrovnaně a to jsme hráli na Královce. Šance je. Nepojedeme tam odevzdaně. Dá se říct, že je to nejdůležitější zápas sezony. Určitě do toho půjdeme s maximálním úsilím," dodal.

Basketbalová Liga mistrů - 13. kolo: Skupina B: Bonn - Hapoel Cholon 91:83. Tabulka: 1. Tenerife 12 10 2 982:830 22 2. Benátky 12 8 4 1009:954 20 3. Hapoel Cholon 13 7 6 1083:1043 20 4. Nanterre 12 7 5 1005:895 19 5. PAOK Soluň 12 7 5 966:887 19 6. Bonn 13 6 7 1049:1108 19 7. Fribourg 12 3 9 931:1028 15 8. Opava 12 1 11 841:1121 13 Skupina C: Nymburk - Fuenlabrada 104:87, Lietkabelis - AEK Atény 65:84, Antverpy - Dijon 67:63. Tabulka: 1. AEK Atény 13 11 2 1056:958 24 2. Jeruzalém 12 10 2 1077:921 22 3. Bamberg 12 8 4 985:962 20 4. Antverpy 13 7 6 1044:1022 20 5. Lietkabelis 13 4 9 988:1029 17 6. Dijon 13 4 9 975:1033 17 7. Nymburk 13 4 9 1026:1105 17 8. Fuenlabrada 13 3 10 1004:1125 16

