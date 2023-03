Nepodepíšeš, neuděláš maturitu. Lidskosti tam bylo málo, vzpomíná blokařka Plchotová

Čtrnáct let hrála v zahraničí, dotáhla to až na kapitánku volejbalové reprezentace. Kariéra blokařky Ivany Plchotové se však rodila ve velkých potížích: musela čelit jak administrativním, tak i zdravotním překážkám. Také o nich se rozpovídala v podcastu Bez frází Plus, který je připravovaný ve spolupráci s Aktuálně.cz.

Video: Bez Frází

Když v osmnácti letech dostala nabídku z Itálie, nebylo pro ni co řešit. Během několika měsíců jí v Ostravě končila smlouva a Plchotová se už viděla v zemi, kterou si zamilovala. Jenže to mělo jeden háček: pokud by odešla po konci smlouvy, klub by neviděl ani euro. A to se tehdy cena talentované blokařky pohybovala kolem 25 000 eur, tehdy kolem milionu korun. Najednou se ocitla pod obrovským tlakem, aby podepsala novou smlouvu. "Lidskosti bylo v tom jednání opravdu málo. Vyhrožovali mi, že neudělám maturitu. Naopak mi tvrdili, že podepsat můžu, že za mě nebudou chtít tolik peněz, a až se pak někdy vrátím domů, budu tady předávat zkušenosti. To mi znělo dobře," vzpomíná nyní čtyřicetiletá volejbalistka. Tlaku podlehla a podepsala. A dopad chybného rozhodnutí si uvědomila velmi záhy. Nakonec přece jen odešla, od italské federace dostala povolení. Měla štěstí, nový kontrakt v Ostravě byl koncipovaný tak špatně, že by ho její právníci rozcupovali. "De facto jsem tam hrála načerno, Italové moje starty řešili zápas od zápasu. Jednou jsem hrát mohla, jednou ne," popisuje první rok v zahraničí. Nebyla to ovšem jediná překážka na začátku její později úspěšné kariéry. "Prožívala jsem období, kdy se na mě valila spousta věcí, a čas od času se mi začalo zastavovat srdce. Omdlívala jsem. Pár sekund jsem vždycky byla jen mrtvé tělo, než jsem se zase nahodila," vypravuje v příběhu, jehož plné znění si můžete přečíst ZDE. Lékaři už se jí chystali voperovat pacemaker, tedy přístroj, který hlídá arytmie srdce. Operaci se na poslední chvíli vyhnula, od zákroku ji zachránil reprezentační lékař, který odhalil, že somaticky je v pořádku, že její problémy mají pravděpodobně původ v psychice. I přes všechny obtíže se dokázala odrazit ke skvělé kariéře. S českými juniorkami byla v roce 2000 mistryní Evropy. Čtrnáct let hrála v cizině, mimo jiné si zahrála v nejlepších italských a polských klubech. V reprezentaci to dotáhla až na kapitánku. Poslední zápas odehrála paradoxně ve svém mateřském klubu v Ostravě. Nyní je z úspěšné volejbalistky zmrzlinářka. Společně s italským manželem Valeriem Saviem si v polských Gliwicích otevřeli gelaterii Gelato Veneta. Nejdříve si pohrávali s myšlenkou otevřít si kavárnu ve španělském Alicante, Plchotová ale ještě vzala nabídku odehrát rok v Rumunsku. Později už měli zamluvené prostory v Ostravě, nicméně po měsíci příprav se vyskytl problém. "Doslechli jsme se, že tam nejsou jasné majetkové vztahy a to místo je i není toho člověka, s kterým jsme jednali," říká. Nakonec padla volba na polské Gliwice. "Můj muž pochází z rodiny zmrzlinářů. Z města, kde je na prvním místě fotbal a hned na druhém zmrzlina. Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdeme. Bylo to těžké, pak jsem si zvykla a naučila se v tom chodit," usměje se.