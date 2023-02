Dusno v klubu NHL. Trenér ztrhal hvězdy, pak "žehlil" nevídané výroky mladého Rusa

Před čtyřmi roky slavilo hokejové St. Louis svůj první Stanley Cup a od té doby pravidelně hrálo vyřazovací boje. Nyní však kvůli špatným výsledkům rozprodává kádr. V klubu to vře.

Blues prohráli devět z posledních dvanácti zápasů a ve sběru bodů nemají ani poloviční úspěšnost. Proto můžou na postup do play off pomýšlet už jen v teoretické rovině.

Jejich krize vyvrcholila v noci na pátek, kdy padli s podobně zbídačeným Vancouverem 2:3 v prodloužení, přestože ještě jedenáct minut před domnělým koncem vedli 2:0.

Po zápase tak trenér Craig Berube, který stojí za zmíněným Stanley Cupem z roku 2019, vynechal fráze a zostra zepsul velkou část mužstva.

"Hodně našich hráčů neodvádí svou práci," spustil.

Když dostal otázku, proč tomu tak je, přidal: "Nevím, musíte se zeptat jich. Hádám, že je tým asi nezajímá."

Obzvlášť se Berube opřel do papírových lídrů mančaftu. "Naši nejlepší hráči hrají zcela bez vášně a emocí, to si v téhle lize nemůžete dovolit. Dostávají spoustu peněz a nedělají svou práci. Tečka," prohlásil.

Nikoho konkrétně nejmenoval, ale nejspíš měl v první řadě na mysli kanadské útočníky Braydena Schenna, Jordana Kyroua a Roberta Thomase, kteří se v posledních čtyřech duelech dohromady zmohli na jedinou asistenci a byli u mnoha inkasovaných gólů. Právě oni přitom mají tým vést, od příštího ročníku budou pod platovým stropem zabírat téměř 23 milionů dolarů.

Thomas, který by se mohl stát příštím kapitánem mužstva, si krizi uvědomuje, ale s trenérovým pohledem zásadně nesouhlasí, což mnohé překvapilo.

"Jsem součástí tohoto týmu už dlouho a to, co řekl, by nemohlo být dál od pravdy. Vím, že všem v kabině na týmu záleží, takže slyšet něco takového je dost frustrující," řekl stanici ESPN. I on v roce 2019 vyhrál Stanleyův pohár, ale jako nováček tehdy nepatřil mezi ústřední postavy úspěchu.

Ještě větší poprask nicméně způsobilo to, co si dovolil Alexej Toropčenko. Že jste o něm ještě neslyšeli? Není divu. Jde o teprve 23letého ruského forvarda, který kdysi prošel čtvrtým kolem draftu a teď s minimálním platem 750 tisíc dolarů bojuje o trvalé místo v sestavě St. Louis.

Navzdory této křehké pozici se však do týmu opřel možná ještě tvrději než kouč Berube. "Snažím se ze sebe vydat to nejlepší a doufám, že v tom jsme všichni na jedné lodi. Bohužel tomu tak ale není," překvapil.

"I když nejsme na postupovém místě, já ze sebe vydám všechno," pokračoval. "Nemůžete se z ledu jen tak vytratit, zvlášť když hrajete NHL. Tady to není žádná pivní liga nebo něco takového. Musíte ukázat srdce a být silní. Není to dobré."

Těmito a dalšími silně kritickými výroky vzbudil Toropčenko - na své poměry - neobvyklý zájem zámořských médií. Normálně je jako útočník, který ve 45 zápasech rozjeté sezony nasbíral 10 bodů (5+5), spíš v pozadí, byť zejména poslední dobou sklízí chválu.

Zatímco brankář St. Louis Jordan Binnington spoluhráčova slova bez vytáček kvitoval, třeba Thomas a trenér Berube připomínali, že se Toropčenko kvůli nedokonalé angličtině nevyjádřil přesně.

Situaci "hasil" i generální manažer klubu Doug Armstrong. "V žádném případě to není tak, že by se Torp postavil proti týmu," ujišťoval s tím, že útočník je podle něj jen frustrovaný.

Napjatou atmosféru v St. Louis umocňuje momentální rozprodávání kádru. Mužstvo opustili už čtyři hokejisté včetně kapitána Ryana O'Reillyho a střelce Vladimira Tarasenka. Dalším v řadě by mohl být Ivan Barbašev.