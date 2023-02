Zlaté salto vyvolalo euforii v Česku i u soupeřů, teď Valentu baví molekulární vodík

Proslavilo ho trojité salto s pěti vruty, ale od té doby je olympijský vítěz Aleš Valenta expertem hned na několik různých oborů. V podcastu Bez frází Plus, který je připravovaný ve spolupráci s Aktuálně.cz, zavzpomínal na nejsilnější moment kariéry a vysvětlil i to, co ho baví na molekulárním vodíku.

Letos uplyne už 21 let od chvíle, kdy český akrobat na lyžích předvedl na olympijských hrách v Salt Lake City trojité salto s pěti vruty, které mu pomohlo ke zlaté medaili. Z obyčejného kluka ze Šumperka se stala během pár dnů velká hvězda.

"Měl jsem štěstí, že mi tehdy bylo už 29 let. Nebyl jsem žádný vyjukaný klučina, takže to, co přišlo potom, se mnou nijak nezamávalo," řekl Valenta v podcastu Bez frází Plus.

Dodnes vzpomíná na možná ještě silnější moment, kdy v té době nejnáročnější trik předvedl na posledním předolympijském závodu ve Whistleru a slavili s ním i soupeři.

"Pořád z toho mám husí kůži. Že vám fandí a slaví s vámi čeští fanoušci, je normální. Ale když si s vámi začnou takhle plácat i soupeři, to je něco unikátního," vzpomíná.

Rázem se z něho stala ta největší osobnost těchto her, získal tehdy pro českou výpravu jediné zlato. Úspěch mu přinesl popularitu, se kterou jako sportovec původně nepočítal.

"Já to chápu, jsou to okamžiky, které společnost spojují a povzbudí ji. Mně je jen občas líto, že stejný kredit nedostávají například čeští vědci nebo lékaři, kterým se povede něco jedinečného a opravdu dokážou něco, co zachraňuje životy. V tomhle sportovce někdy možná přeceňujeme," myslí si Valenta.

Za jeho postupem na vrchol je ovšem i silný příběh, který se médiím i fanouškům zalíbil.

Coby osmnáctiletý mladík dostal nabídku trénovat ve Vídni s rakouskou reprezentací. Našel si kvůli tomu ubytování i brigádu v Bratislavě a odtud dojížděl 60 kilometrů na kole na tréninky.

"Vstával jsem ve čtyři ráno, jel jsem pro noviny a prodával je. Uměl jsem si v tom najít něco, co mě bavilo. Byl to takový minibyznys, musel jsem komunikovat s lidmi, potkával jsem pořád nové a nové. Jen to vstávání jsem nesnášel," vypráví s úsměvem.

Snášel ho čtyři roky, než si našel jinou brigádu v zahradnictví, kde stříhal růže. "Tam to zase bylo o něčem jiném. Jste sami ve skleníku jen s růžemi a zjišťujete, co ta rostlina potřebuje. I to mě nakonec bavilo," prohlásil.

Zlatá medaile mu ale otevřela dveře do úplně nového světa. Poté, co v roce 2007 ukončil kariéru, se stal moderátorem v rádiu i v televizi, otevřel si svůj vlastní park pro akrobaty ve Štítech a do toho začal podnikat s molekulárním vodíkem jako doplňkem stravy.

"Stal jsem se marketingovým ředitelem společnosti, která s molekulárním vodíkem pracuje. Tahle molekula velmi rychle prostupuje lidským organismem, je skvělým antioxidantem a pomáhá léčivým látkám rychle prostoupit tělem," vysvětlil.

Vedle toho točí pro Českou televizi pořad Lvíčata, kde učí děti sportovat. "Sice o sobě říkám, že jsem lenoch, ale všichni se tomu diví," dodal Valenta.