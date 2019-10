Německá boxerka v hidžábu mění pravidla. Přepsat chce i olympijskou chartu

“Neměňte se kvůli pravidlům. Změňte pravidla.” Tak zní jedno z hesel, která se objevují na reklamách s boxerkou Zeinou Nassarovou. Jednadvacetiletá Němka se stala symbolem boje za právo nosit muslimskou pokrývku hlavy během sportovního zápolení.

"Je to bláznivé. Ale jen do chvíle, než se z toho stane realita."

Další motivační motto spojené s rodačkou z Berlína, dcerou libanonských přistěhovalců. Dívkou, kterou si vyhlédl oděvní gigant Nike a udělal z ní svou tvář. I díky tomu vliv mladičké boxerky významně roste.

Její fotku dokonce v Německu umístili na plakáty ke kampani k 70. výročí německé ústavy. "Čtvrtý článek hlásá, že je zaručena ničím nenarušená svoboda vyznání," vzkazuje z nich Nassarová německým spoluobčanům.

A tak se to, co bylo ještě nedávno nemožné, postupnými krůčky stává skutečností.

Poprvé Nassarová změnila pravidla hry už před šesti lety. Společně se svým trenérem zařídila úpravu regulí německých boxerských soutěží. Ženy od té chvíle mohly do ringu s hidžábem.

O rok později se stala berlínskou šampionkou. Už tehdy, v lehce postpubertálním věku, se Zeina vyrustající ve čtvrti Kreuzberg - ráji subkultur - pevně rozhodla svou sportovní kariéru spojit s bojem o náboženskou svobodu.

"Bez šátku nikdy nenastoupím. Proč bych to měla dělat? Vždycky jsem věděla, že budu boxovat jedině se svým šátkem," prohlašuje pravidelně a sebevědomě. Pokud měla někdy o své snaze pochyby, ty jsou teď dávno pryč.

Berlínský šampionát od té doby vyhrála celkem šestkrát, prakticky nemá konkurenci. Minulý rok navíc postoupila o významný level nahoru, v pérové váze získala i titul mistryně Německa. Ze čtyřiadvaceti utkání jich vyhrála osmnáct, jednou dokonce knockoutem. V této váhové kategorii prakticky nevídaná záležitost.

Video: Zeina Nassar reklama Nike | Video: www.youtube.com

V únoru letošního roku pak přišel další "zákulisní" milník. Mezinárodní asociace amatérského boxu (AIBA) upravila pravidla. Hidžáb v ringu se stal zase o něco rozšířenější možností pro boxerky muslimského vyznání.

Ačkoli se stále objevují kritické hlasy, podle kterých politika ani náboženství do sportu nepatří, Nassarová si poslední vývoj pochvaluje. "Hidžáb prostě nosit budu, patří ke mě, je součástí toho, jak vypadám. A nemůžu být přece diskvalifikována kvůli svému vzhledu," podotýká.

"Teď jsou podmínky pro kvalifikaci pro všechny stejné. Počítá se jen sportovní výkon," dodává.

Jenže ne všude. Nassarová letos nemohla v hidžábu nastoupit na evropském šampionátu do 22 let, kam ji německá federace nominovala. A podobně to vypadá s jejím snem startovat na olympijských hrách. Zatímco jednotlivé národní asociace pomalu ustupují tlaku, olympijská charta nadále sportovcům zakazuje jakýkoli politický, náboženský nebo rasový projev.

Studentka pedagogiky a sociologie se ale předem vzdávat nehodlá. "Chci ukázat lidem, že možné je cokoli, pokud za to opravdu tvrdě bojujete," říká.

"Nic nedostanete jako dárek. Já se musela vždy snažit dvojnásob. Nejen proto, že jsem žena, která boxuje, ale i kvůli tomu, že nosím šátek. Když chcete být na špičce, musíte bojovat. Musíte přijímat výzvy a dorůst do nich. A přitom se usmívat," dodává.