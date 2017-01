Němci ovládli i desátý závod sezony SP sdruženářů, vyhrál Frenzel

před 1 hodinou

Val di Fiemme - Nadvláda německých sdruženářů v této sezoně Světového poháru neskončila ani v desátém závodu seriálu ve Val di Fiemme. Popáté se z vítězství radoval Eric Frenzel, jenž si upevnil vedení v celkovém pořadí, před krajanem Johannesem Rydzekem. Žádný z Čechů v závodě nebodoval, nejlépe skončil na 33. místě Miroslav Dvořák.

Osmadvacetiletý olympijský vítěz Frenzel vybíhal na desetikilometrovou trať ze druhého místa po skoku s téměř půlminutovou ztrátou na Rakušana Maria Seidla. Už po necelých čtyřech kilometrech ale manko smazal a dál už jen zvyšoval náskok. Rydzeka, jenž startoval až z 25. místa, porazil o 24,2 sekundy, a oslavil 36. vítězství v kariéře. Třetí skončil další výborný běžec Magnus Moan z Norska.

Nejlepší z Čechů po skokanské části Tomáš Portyk (33.) do běhu nenastoupil. Lukáš Daněk závod dokončil na 37. místě, Martin Zeman byl čtyřicátý.

V sobotu je ve Val di Fiemme na programu sprint dvojic.

SP v severské kombinaci ve Val di Fiemme (Itálie):

1. Frenzel 29:19,4, 2. Rydzek (oba Něm.) -24,2, 3. Moan -25,9, 4. Andersen -26,7, 5. Krog (všichni Nor.) -27,1, 6. Herola (Fin.) -27,1, 7. Costa (It.) -30,3, 8. A. Watabe (Jap.) -32,7, 9. Graabak (Nor.) -39,9, 10. Kircheisen (Něm.) -42,3, ...33. Dvořák -3:43,2, 37. Daněk -4:55,7, 40. Zeman -6:10,4, Portyk (všichni ČR) nenastoupil do běhu.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 22 závodů): 1. Frenzel 734, 2. Rydzek 670, 3. Riessle (Něm.) 496, 4. Kircheisen 357, 5. A. Watabe 329, 6. Graabak 277, ...28. Dvořák 62, 41. Portyk 28, 49. Pažout (ČR) 4.

