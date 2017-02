Davis na domácí palubovce překonal rekord Utkání hvězd NBA. Východu nasázel 52 bodů

před 4 hodinami

Předchozím střeleckým maximem v All Star Game bylo 42 bodů Wilta Chamberlaina z roku 1962, basketbalista New Orleans Pelicans Anthony Davis překonal letitý rekord o deset bodů. Výběr Západu vyhrál střelecké dostihy 192:182.

New Orleans - Basketbalisté Západní konference přehráli v nedělním Utkání hvězd NBA v New Orleans výběr Východu 192:182. Cenu pro nejužitečnějšího hráče exhibičního zápasu obdržel Anthony Davis, který k výhře Západu přispěl 52 body, což je nový střelecký rekord All Star Game.

Davise motivovalo úžasné publikum

Davis, jenž v lize hraje za New Orleans Pelicans, už před zápasem prohlašoval, že před svými fanoušky bude chtít získat titul nejužitečnějšího hráče. Cenu si nakonec zasloužil 52 body a deseti doskoky. Předchozím střeleckým maximem v All Star Game bylo 42 bodů Wilta Chamberlaina z roku 1962.

"Před zápasem jsem spoluhráčům zdůraznil, že chci tu cenu vyhrát pro tohle úžasné publikum. A kluci opravdu chtěli, abych dal aspoň 50 bodů, a stále mi nahrávali," řekl Davis, který dvacet bodů nastřílel v poslední čtvrtině.

Jeho konkurentem v boji o ocenění byl spoluhráč z výběru Západu Russell Westbrook, jenž za pouhých 19 minut nasbíral 41 bodů a sedm asistencí. Rozehrávač Oklahomy zazářil hlavně ve třetí čtvrtině, kdy nastřílel 12 bodů za 63 sekund.

Bývalí spoluhráči předvedli skvělou akci

Diváky byli zvědaví, jestli se Westbrook potká na palubovce s bývalým spoluhráčem Kevinem Durantem, který před sezonou odešel z Oklahomy do Golden State. Na hřišti se spolu ocitli už v průběhu první čtvrtiny a brzy předvedli efektní spolupráci, když si vyměnili míč a Westbrook zasmečoval po Durantově nahození.

"Myslím, že na tom byla vidět krása basketbalu. Tahle akce najednou prolomila ledy. Spoluhráči si z nich hned začali dělat legraci a oba se spolu zasmáli. Byl to hezký moment," prohlásil Steve Kerr, trenér Golden State a západního výběru. Westbrook s Durantem však spolu nakonec v exhibici odehráli pouze 82 sekund.

Nejlepším střelcem Východní konference byl Jannis Antetokunmpo s 30 body, LeBron James přidal 23 bodů a Kyrie Irving 22 bodů se 14 asistencemi. Celkem v utkání padlo 374 bodů, což je také nové střelecké maximum All Star Game.

