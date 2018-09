"Všichni jsou tu pod třicet." Synek už je za veterána, přesto mladíkům ukázal záda

před 50 minutami

Skifař Ondřej Synek ustál rychlé tempo Nora Kjetila Borche na startu čtvrtfinále MS a bez potíží si dojel pro postup z prvního místa.

Plovdiv (od našeho zpravodaje) - Skifař Ondřej Synek na mistrovství světa v Bulharsku zvítězil ve čtvrtfinálové rozjížďce. Přibližně do poloviny závodu se držel těsně za Norem Kjetilem Borchem. Ze třetí a čtvrté pozice na něj dorážely srbská a izraelská loď, ale přibližně po 1100 metrech Synek všem soupeřům včetně Borche pláchl a bezpečně si dojel pro semifinále.

"Všichni to napálili a ze začátku se jelo hodně rychle. Pak tedy i druhý kilák, ale to už se mi jelo dobře. Jsem rád, že jsem se rozjel, a snad to bude zítra ještě lepší," hodnotil čtvrtfinálový závod Ondřej Synek.

Závěrečné metry si už český veslař užíval ve volném tempu. "I norský soupeř Kjetil pochopil, že zítra máme semifinále, tak není potřeba se úplně vyždímat. Půl kilometru do cíle bylo rozhodnuto," těší Synka.

"Kjetil je zkušený závodník, znám ho dlouho. Je to mistr světa na dvojskifu. Pojede o medaili," předvídá pětinásobný světový šampion.

Na mistrovství světa se ocitá v nové roli. "Jsem tu už nejstarší. Drysdale mě opustil, i když se možná příští rok vrátí. Všichni jsou tu pod třicet," podivuje se. "Nikdo ale nemládne. Taky mě nečeká moc sezon a jednou skončím," ví Synek.

Během čtvrtfinálového závodu se stala nepředvídaná událost. Trenér Milan Doleček spadl z kola, naštěstí vyvázl bez újmy. "Hodil tygra. Má se ode mě ještě co učit. Hlavně že si nic nezlámal," usmál se Synek. "Najel jsem na akátovou větvičku a trn mi propíchl kolo," vysvětlil Doleček.

Vzhledem k tomu, že kvůli větru organizátoři zrušili středeční program, čeká Synka další závod už v pátek. "Takhle jsme zvyklí jezdit každý rok, není to problém. Nevadilo by mi ani, kdyby se finále jelo hned další den. Už aby byl konec," komentoval posun programu Synek. "Mám za sebou rok trénování bez dovolené nebo odpočinku. Tady se to vleče, těším se na dovolenou," přiznal Synek.

Semifinále jsou na programu v pátek, finálový závod se pojede v neděli.