Na hřišti tančí a nejí maso. Exotická spojka českých házenkářů sehrála nejlepší zápas

Čeští házenkáři mají na evropském šampionátu ve Vídni ve svém středu i exotického hráče, jehož kořeny sahají do dvou dalších kontinentů.

Třiadvacetiletá spojka Dieudonné Mubenzem má konžského otce a kolumbijskou matku, kteří se ještě za minulého režimu poznali v Česku během studií. Hráč německého Hüttenbergu umí pět jazyků a na palubovce vyniká netradičním pohybem, kvůli němuž mu říkají, že při hře tančí.

V úterý v závěrečném duelu základní skupiny proti Ukrajině odehrál nejlepší zápas v reprezentaci.

"K házené jsem se dostal náhodou. Hrál jsem na základce vybíjenou a kámoš mi říkal, že hledají hráče do týmu ve Vršovicích. Že mám ránu, tak jestli to nezkusím. Začal jsem poměrně pozdě až v 11 nebo 12 letech. I kvůli tomu, že jsem byl tehdy při těle," řekl novinářům Mubenzem.

"Sportovní geny mám asi po tátovi, který dříve hrál fotbal a dělal box. Ale to mě vůbec nelákalo. V zemích, odkud pochází moji rodiče, není házená vůbec populární. Myslím, že ani nevěděli, co je to za sport," dodal.

Vzhledem k exotickému původu rodičů mluví pěti jazyky. "Umím španělsky, francouzsky, anglicky, samozřejmě česky a teď po přestupu do Německa jsem se musel naučit německy. Chvílemi se to už plete, když je hodně jazyků. Do němčiny jsem začal plést angličtinu a francouzštinu," podotkl.

"Rodiče umí česky, samozřejmě s přízvukem. Museli se naučit, aby mohli v Čechách studovat na vysoké škole, potom už v Česku zůstali. Ale doma na sebe mluví každý tím svým jazykem. Máma na tátu španělsky a on na ni francouzsky. Česky umíme nejlíp my děti," dodal s úsměvem Mubenzem, jenž má dvě mladší sestry, které se věnují hudbě.

Vzhledem ke svým kořenům má na hřišti trochu jiný pohyb, než je v Evropě zvykem. "Je to možná trochu atypické. Říkají mi, že když hraju, tak občas vypadám, jako kdybych tancoval. Možná mi to trochu pomáhá," podotkl bývalý hráč Dukly Praha.

V úterý výborným výkonem a čtyřmi góly pomohl národnímu týmu na Euru k výhře nad Ukrajinou a k postupu do další fáze turnaje.

"Určitě to byl můj nejlepší zápas v reprezentaci. Hlavně nejlepší zápas, ve kterém o něco šlo. Myslím, že jednou v přípravě proti Německu jsem dal ještě o gól víc. Po zápase se mi sešlo hrozně moc gratulací," prohlásil Mubenzem.

Na pravé spojce v průběhu utkání nahradil Stanislava Kašpárka a na hřišti nečekaně strávil přes 33 minut. "Nečekal jsem, že si tolik zahraju. Ale byl jsem připraven na všechno. Moje role v týmu je trošku jiná než před dvěma lety na Euru, hlavně teď hraju na jiné pozici. Předloni jsem jel na Euro jako pravé křídlo, letos jako pravá spojka. Každá pozice má jiný úkol, před dvěma lety jsem si musel zvykat," uvedl Mubenzem.

V českém týmu je vedle kapitána Ondřeje Zdráhaly, Pavla Horáka a Marka Vanča jedním ze čtyř hráčů, kteří jsou vegany.

"Dostal jsem se k tomu nějak sám. Měl jsem dřív nějaké zdravotní problémy, řešil jsem to i s doktorem. Jedl jsem hodně masa, chtěl jsem hrozně přibrat. On mi řekl, ať zkusím na chvíli vynechat maso. Bylo mi líp, držel jsem to celou dobu a teď to bude už dva roky. Bál jsem se, jestli mi ty bílkoviny z masa nebudou chybět, ale necítím se nijak hůř," řekl Mubenzem.