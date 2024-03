V Holmenkollenu padali na trať opilci. Lyžařka si stěžovala na alkoholové výpary

Sobotní závod lyžařek v běhu na 50 km klasicky na Světovém poháru v Oslu provázely potyčky opilých fanoušků. Podle norské televizní stanice NRK se na slavném Holmenkollenu strhlo několik rvaček. Někteří z opilých diváků vzali útokem i zábrany a přepadli přes ně na trať.

Zástupce Červeného kříže uvedl, že 130 osob ve věku 16 až 20 let potřebovalo pomoc buď kvůli zraněním, nebo opilosti. Podle policie v Oslu někteří z fanoušků útočili i na ochránce pořádku.

Švédská lyžařka Moa Lundgrenová listu Expressen řekla, že během závodu alkoholové výpary u trati cítila. "Bylo to jak mezi námořníky," uvedla.

Její krajanku Fridu Karlssonovou, která závod vyhrála, fanoušci před cílem vypískali. "Rozhodně to nebylo moc uctivé. Říkala jsem si 'není mi vás líto?' Nebylo mi z toho dobře," řekla třetí žena celkového pořadí Světového poháru.

Domácím lyžařkám maraton nevyšel. Nejlepší Norkou byla sedmá Astrid Slindová.

Česká reprezentantka Kateřina Janatová při debutu na trati 50 km doběhla devatenáctá. "Byla to pro mě první padesátka ve Světovém poháru a bylo to opravdu hodně náročné. Bojovala jsem a jsem ráda, že top 20 padlo i tady. Ale stálo mě to hodně sil," uvedla Janatová na webu lyžařského svazu.

Na vítěznou Karlssonovou ztratila osm a půl minuty. "Jsem ráda, že jsem potvrdila formu a přidala další potřebné body do hodnocení. Lyže byly super. Musela jsem je vyměnit ve třetím kole, protože mi přišlo, že trošku odchází odraz. Pak už to bylo v pořádku," řekla šestadvacetiletá lyžařka, která je v hodnocení seriálu čtrnáctá.