Snad dvě minuty jsem čučela na tabuli. Fakt jsem vyhrála, nevěřila Ledecká

Ester Ledecká získala zlato v obřím slalomu, přestože se na trati nevyhnula krizovému momentu. "Úplně jsem netrefila správnou lajnu a zajela jsem do hlubokého sněhu, což mi hodně vzalo rychlost. Fakt jsem to do cíle tlačila silou vůle," radovala se v cíli snowboardistka.

Sierra Nevada - Už není pouze mistryní světa, ale dvojnásobnou šampionkou! Ester Ledecká v Sierra Nevadě porazila v obřím slalomu o 19 setin sekundy olympijskou vítězku v této disciplíně Patrizii Kummerovou. "Teď to slyším poprvé a musím říct, že je to hrozně hezký," jásala Ledecká.

Ze Sierry Nevady si odveze hned dva cenné kovy. O den dříve při obhajobě slalomového prvenství z Kreischbergu si dojela pro stříbro. "Měla jsem radost a měla bych radost (z druhého místa) i dneska. Tohle je úžasný, skvělej bonus. Jsem ráda a mám z toho radost," rozplývala se.

Jako první žena v historii se v jedné sezoně zúčastnila světových šampionátů v alpském lyžování a ve snowboardingu. "Pro mě je to obrovská věc. Odmalička to byl jeden z největších snů. Jsem ráda a jsem na sebe docela pyšná," přiznala.

V obřím slalomu, který stavěl její trenér Erich Pramsohler, potvrdila svoji nadvládu. Vyhrála v něm šest z posledních osmi závodů Světového poháru. Paralelní obří slalom bude jedinou olympijskou disciplínou na hrách v Pchjongčchangu 2018.

Ledecká si jako vítězka kvalifikace pro vyřazovací jízdy tentokrát vybírala modrou dráhu. "Do poslední chvíle jsem nevěděla, jako si budu vybírat trať. Trenér mi doporučoval červenou a já jsem nakonec jezdila modrou," řekla a udělala dobře.

Devětadvacetiletou Kummerovou porazila o devatenáct setin, i když pár bran před cílem udělala chybu. "Úplně jsem netrefila správnou lajnu a zajela jsem do hlubokého sněhu, což mi hodně vzalo rychlost. Fakt jsem to do cíle tlačila silou vůle, říkala jsem si, ať to vyjde, protože jsem ztratila hodně rychlosti," líčila Ledecká.

Po projetí cílem si výhrou nebyla jistá. "Zabrzdila jsem, otočila se a čučela na tu tabuli snad dvě minuty a vůbec jsem nevěřila, co to tam svítilo," řekla.

"Žádné překvapení, vyhrála nejlepší," řekla maminka Zuzana v cílovém prostoru. "Obřák je jí bližší a má ho ráda, protože je rychlý. A ona má ráda rychlost a má sílu," konstatovala.

Na oslavu však nebude mít čas. Po triumfu v paralelním obřím slalomu se z šampionátu v Sierra Nevadě brzy ráno přesune na finále Světového poháru, v kterém má ještě šanci znovu získat velký křišťálový glóbus.

I kdyby ale zbyla jednadvacetileté Ledecké na oslavu chvilka, nejspíš by se žádná nekonala. "Já vždycky říkám, že největší párty skončila, když dojedu do cíle. Pro mě je tohle největší zážitek," řekla už dvojnásobná mistryně světa, jež titul v paralelním obřím slalomu přidala ke zlatu ze slalomu z předloňského šampionátu.

Její realizační tým si večer na hotelu ve španělském středisku určitě skleničkami přiťukne. "Asi jo. Já si připiju asi kolou, protože nepiju," řekla Ledecká.

Normálně je uzavřená do sebe a nedává najevo emoce. Po vítězství v paralelním obřím slalomu ale zářila a smála se. Objala rodiče a členy realizačního týmu. "Nejradši bych tady objala všechny, ale to by trvalo moc dlouho," smála se.

