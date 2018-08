Micka zaplaval český rekord, přesto musí kvůli sázce dohola

před 2 hodinami

Dohola Jan Micka musí kvůli sázce s parťákem z reprezentace Romanem Dmytrijevem.

Glasgow - S dobrým pocitem z českého rekordu, kterým si zajistil nejlepší umístění v Glasgow, zakončil dnes kraulař Jan Micka vystoupení na mistrovství Evropy. Zcela spokojený ale nebyl. Přes tři finálové účasti nejenže nedosáhl na medaili, ale prohrál i sázku s dalším českým plavcem Romanem Dmytrijevem a přijde o vlasy.

"Pátý místo vem čert. Hlavní je ten čas. Třetí a poslední závod, tedy poslední šance, kdy jsem mohl splnit, pro co jsem přijel, což bylo posunout hranici českého rekordu. A to se mi podařilo, zhruba o necelou vteřinu, za což jsem hrozně moc rád," řekl Micka novinářům.

Pochvaloval si, že finálový závod rozjel dobře takticky. "Škoda, že jsem nedokázal udržet tempo a krok i potom. V druhé polovině jsem měl snahu udržet se Itala Gregoria Paltrinieriho, protože vím, jak plave a co od něho očekávat. Říkal jsem si, že by to chtělo do toho už pořádně kopnout a posunout čas o hodně líp. První čtyřstovku jsem se s ním držel tělo na tělo, držel si své tempo, ke konci oni zrychlili a já tak extra zrychlit nedokázal," popsal Micka.

Tři finále na jednom šampionátu už mu ale nikdo vzít nemohl. "Před dvěma lety jsem byl čtvrtý, pátý a desátý. Teď je to pět, šest a osm, což je parádní. Jsem za to rád, fakt moc děkuju trenérce, týmu a rodičům. Je to úspěch, nikdy předtím se mi tohle na seniorském šampionátu nepovedlo. Nikdy jsem na seniorské akci tři finálka neměl. U mě to jsou navíc už všechno olympijské disciplíny," připomněl Micka.

Jak ale vyplývá z jeho sázky s parťákem z reprezentačního týmu Romanem Dmytrijevem, pomýšlel Micka ještě o něco výše. "Páté místo na téhle trati je prostě krásný, ale budu muset jít dohola. Je za tím sázka. Vsadil jsem se s Romanem, že když budu do čtvrtého místa, tak se ostříhá dohola on, když budu já pátý a hůř, tak půjdu dohola já," prozradil Micka.