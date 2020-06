McGregor znovu ohlásil konec kariéry v MMA. Už potřetí během čtyř let

V centru pro léčbu drogové závislosti v mexickém státě Guanajuato zahynulo při sobotní střelbě deset lidí. Odpoledne do zařízení vtrhla skupinka ozbrojenců a začala pálit. Devět lidí bylo mrtvých na místě, desátý podlehl zraněním po převozu do nemocnice. Podle tiskových agentur to uvedly místní úřady. Na místo do města Irapuato se vydala policie a státní zástupci, aby zahájili předběžné vyšetřování.